Пілот F-22 керував безпілотником YFQ-44A у польоті — Defense News

Пілот винищувача F-22 Raptor виконав повітряне тактичне управління безпілотним літаком YFQ-44A Fury. Він передавав апарату високорівневі команди, а бортове програмне забезпечення автономності Fury інтерпретувало їх і виконувало в реальному часі, зокрема здійснювало маневри та змодельовані бойові завдання.

Про демонстрацію Defense News повідомило з посиланням на ВПС США. Fury виробництва Anduril належить до програми Collaborative Combat Aircraft, у межах якої ВПС розробляють напівавтономні системи.

Дані для подальших тестів

У демонстрації брали участь фахівці 412-го випробувального крила, 422-ї ескадрильї випробувань та оцінювання, 309-ї групи розробки програмного забезпечення, Experimental Operations Unit, офісу програми F-22, а також підрозділу програмного забезпечення автономності та взаємодії CCA.

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ВПС США планують використати дані демонстрації для інтеграції програмного забезпечення, подальших розробницьких випробувань і опрацювання концепцій CCA.

Розвиток програми CCA

Раніше ВПС США заявляли про намір мати до 2032 року 500 боєготових напівавтономних систем, а загальна чисельність флоту має сягнути 1 000 одиниць. У липні Fury пройшов перше вогневе випробування: апарат виконав удар поза прямою видимістю по змодельованій цілі.

ВПС також продовжують випробування FQ-42A Vengeance виробництва General Atomics. Минулого місяця цей апарат доставили на авіабазу Кріч у штаті Невада для подальших регулярних тестових та оціночних операцій.

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