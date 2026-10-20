Pilot F-22 sterował w locie dronem YFQ-44A — Defense News

Pilot myśliwca F-22 Raptor przeprowadził powietrzne sterowanie taktyczne bezzałogowym statkiem powietrznym YFQ-44A Fury. Przekazywał aparatowi polecenia wysokiego poziomu, a pokładowe oprogramowanie autonomii Fury interpretowało je i wykonywało w czasie rzeczywistym, w tym realizowało manewry i symulowane zadania bojowe.

O demonstracji poinformował Defense News, powołując się na Siły Powietrzne USA. Produkowany przez Anduril Fury należy do programu Collaborative Combat Aircraft, w ramach którego siły powietrzne rozwijają systemy półautonomiczne.

Dane do dalszych testów

W demonstracji uczestniczyli specjaliści z 412. Skrzydła Testowego, 422. Eskadry Testów i Oceny, 309. Grupy Inżynierii Oprogramowania, Experimental Operations Unit, biura programu F-22 oraz działu oprogramowania autonomii i współpracy CCA.

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Siły Powietrzne USA planują wykorzystać dane z demonstracji do integracji oprogramowania, dalszych testów rozwojowych oraz opracowywania koncepcji CCA.

Rozwój programu CCA

Wcześniej Siły Powietrzne USA deklarowały zamiar posiadania do 2032 roku 500 gotowych bojowo systemów półautonomicznych, a łączna liczebność floty ma osiągnąć 1 000 jednostek. W lipcu Fury przeszedł pierwszą próbę ogniową: aparat przeprowadził uderzenie poza bezpośrednią widocznością na symulowany cel.

Siły Powietrzne kontynuują również testy FQ-42A Vengeance produkcji General Atomics. W ubiegłym miesiącu aparat dostarczono do bazy lotniczej Creech w stanie Nevada w celu dalszych regularnych operacji testowych i oceniających.

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