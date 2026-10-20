Пилот F-22 управлял беспилотником YFQ-44A в полете — Defense News

Пилот истребителя F-22 Raptor осуществил воздушное тактическое управление беспилотным летательным аппаратом YFQ-44A Fury. Он передавал аппарату высокоуровневые команды, а бортовое программное обеспечение автономности Fury интерпретировало их и выполняло в реальном времени, в том числе осуществляло маневры и смоделированные боевые задания.

О демонстрации сообщило Defense News со ссылкой на ВВС США. Производимый Anduril Fury относится к программе Collaborative Combat Aircraft, в рамках которой ВВС разрабатывают полуавтономные системы.

Данные для дальнейших испытаний

В демонстрации участвовали специалисты 412-го испытательного крыла, 422-й эскадрильи испытаний и оценки, 309-й группы разработки программного обеспечения, Experimental Operations Unit, офиса программы F-22, а также подразделения программного обеспечения автономности и взаимодействия CCA.

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ВВС США планируют использовать данные демонстрации для интеграции программного обеспечения, дальнейших разработческих испытаний и проработки концепций CCA.

Развитие программы CCA

Ранее ВВС США заявляли о намерении иметь к 2032 году 500 боеготовых полуавтономных систем, а общая численность флота должна достичь 1 000 единиц. В июле Fury прошел первое огневое испытание: аппарат нанес удар вне прямой видимости по смоделированной цели.

ВВС также продолжают испытания FQ-42A Vengeance производства General Atomics. В прошлом месяце аппарат доставили на авиабазу Крич в штате Невада для дальнейших регулярных испытательных и оценочных операций.

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