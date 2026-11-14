叶戈尔·布尔金：乌克兰的呼叫中心每月营业额达20亿至30亿美元

乌克兰国家反腐败局（NABU）“迦太基”案涉案人员叶戈尔·布尔金接受了博主瓦西里·季莫申科的采访，在采访中他谈到了呼叫中心的月营业额、乌克兰境内此类中心的总数，以及此类业务需要“庇护”的必要性。

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总共有约1500家呼叫中心。在我看来，其月营业额——这些流入乌克兰的资金，不仅流入了执法部门， 而是流向了所有人（包括这些呼叫中心的一线员工、管理者、中层人员，以及执法机构本身）——据我估计，每月流入的资金在20亿至30亿美元之间。 “按年计算，这笔金额非常可观，”布尔金说道。

他还补充说，目前他的所有呼叫中心都已关闭。此前这些呼叫中心曾在许多国家运营，但布尔金并未透露具体地点。

他指出，为了避免执法人员频繁光顾呼叫中心办公室并没收设备，他们还不得不支付“保护费”。

“员工们对此反应非常强烈。当有人不断上门并直接没收设备时，员工们就会四散而逃，你的业务也就无法正常运转。 为了不被检查骚扰、不让我的生意陷入瘫痪，我不得不付钱，”布尔金表示。

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需要提醒的是，作为国家反腐败局（NABU）“迦太基”案录音录像中的涉案人员，叶戈尔·布尔金曾谈及自己的呼叫中心，并概述了乌克兰呼叫中心普遍涉及的欺诈手段。

在此过程中，布尔金还解释了关于袭击调查记者德尼·比古斯的言论。

11月4日，乌克兰国家反腐败局公布了U420案涉案人员的通话录音，录音中他们讨论了针对报道该连锁店活动的记者实施人身伤害的可能性。

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