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Wiadomości Ukraina

Jegor Burkin: Centra obsługi telefonicznej na Ukrainie osiągały obroty rzędu 2–3 mld dolarów miesięcznie

UA NEWS 14 listopada 2026 11:46
Jegor Burkin: Centra obsługi telefonicznej na Ukrainie osiągały obroty rzędu 2–3 mld dolarów miesięcznie

Jegor Burkin, osoba wymieniona w nagraniach NABU dotyczących sprawy „Kartagina”, udzielił wywiadu blogerowi Wasylowi Tymoszenko, w którym opowiedział o miesięcznym obrocie centrów obsługi telefonicznej, ich łącznej liczbie na Ukrainie oraz konieczności zapewnienia ochrony takiej działalności. 


„W sumie na Ukrainie było około 1,5 tysiąca call center. I moim zdaniem miesięczny obrót – to pieniądze, które napływały na Ukrainę i trafiały nie tylko do służb bezpieczeństwa, u wszystkich (zarówno u osób zajmujących zwykłe stanowiska w tych call centrach, jak i u kierownictwa, kadry średniego szczebla oraz w samych organach ścigania) – wynosił, moim zdaniem, od dwóch do trzech miliardów dolarów miesięcznie. W skali roku daje to bardzo znaczną kwotę” – powiedział Burkin.

Dodał również, że obecnie wszystkie jego centra obsługi telefonicznej są zamknięte. Wcześniej działały one w wielu krajach, ale Burkin nie podał ich dokładnej lokalizacji.

Zaznaczył, że musiał również płacić za „ochronę”, aby do biur centrów obsługi telefonicznej nie przychodzono na bieżąco i nie konfiskowano sprzętu. 

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„Pracownicy bardzo źle na to reagują. Kiedy ciągle do ciebie przychodzą i po prostu zabierają sprzęt, ludzie od ciebie uciekają i nie da się nic zrobić. Aby nie nękano mnie kontrolami i nie paraliżowano mojej działalności, musiałem płacić” – zaznaczył Burkin.

 

Przypomnijmy, że Jegor Burkin, osoba wymieniona w nagraniach NABU w sprawie „Kartagina”, opowiedział o swoich call center oraz ogólnie o rodzajach oszustw, jakimi zajmują się call center na Ukrainie. 

W tym samym kontekście Burkin wyjaśnił swoje słowa dotyczące ataku na dziennikarza śledczego Denisa Bigusa.

4 listopada Narodowe Biuro Antykorupcyjne Ukrainy opublikowało nagrania rozmów osób figurujących w sprawie U420, podczas których omawiali oni możliwość fizycznej rozprawy z dziennikarzami relacjonującymi działalność sieci sklepów. 

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