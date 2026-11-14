Егор Буркин: Обороты колл-центров в Украине составляли 2–3 млрд долларов в месяц

Фигурант «плёнок» НАБУ по делу «Карфаген» Егор Буркин дал интервью блогеру Василию Тимошенко, в котором рассказал о месячном обороте колл-центров, их общем количестве в Украине и необходимости «крышевания» такого бизнеса.



«Всего в Украине было около 1,5 тысячи колл-центров. И, на мой взгляд, месячный оборот — это деньги, которые поступали в Украину и оседали не только у силовиков, у всех (и у тех, кто занимал рядовые должности в этих колл-центрах, и у руководителей, и у среднего звена, и в самих правоохранительных органах), — на мой взгляд, поступало в месяц от двух до трех миллиардов долларов. В год это составляет очень значительную сумму», — рассказал Буркин.

Он также добавил, что в настоящее время все его колл-центры закрыты. До этого они работали во многих странах, но точное местонахождение Буркин не назвал.

Он отметил, что приходилось платить также за «крышу», чтобы в офисы колл-центров не приходили постоянно и не конфисковали технику.

«Работники очень плохо на это реагируют. Когда к тебе постоянно приходят и просто изымают технику, то люди у тебя разбегаются и никакой работы у тебя не получается. Чтобы меня не доставали проверками и не парализовывали мой бизнес, приходилось платить», — отметил Буркин.

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Напомним, что фигурант записей НАБУ по делу «Карфаген» Егор Буркин рассказал о своих колл-центрах и в целом о том, какими видами мошенничества занимаются колл-центры в Украине.

В том же интервью Буркин объяснил свои слова о нападении на журналиста-расследователя Дениса Бигуса.

4 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины обнародовало записи разговоров фигурантов дела U420, в ходе которых они обсуждали возможность физической расправы над журналистами, освещавшими деятельность сети магазинов.

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