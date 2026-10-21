据媒体报道，乌克兰国家银行行长安德烈·皮什尼在遭遇搜查后提交了辞呈

据媒体援引消息人士报道，10月21日，安德烈·皮什尼伊辞去了乌克兰国家银行行长一职。随后，乌克兰国家银行否认了关于皮什尼伊在国家反腐败局（NABU）进行搜查后辞职的传闻。





据Delo.ua报道，

Dilo从一位银行市场消息人士处获悉此事。据其透露，在搜查皮什尼的住所时，执法人员查获了两部个人手机。

乌克兰国家银行行长已因健康原因主动撰写了辞职申请。其辞职原定于从曼谷举行的国际货币基金组织（IMF）和世界银行年度会议返回后立即生效。 该消息人士透露，当时皮什尼伊拒绝主动辞职。

需要指出的是，目前皮什尼尚未正式宣布已提交辞职申请。

回顾此前，乌克兰国家银行牌照管理部主任达里娅·索菲娜在国家反腐败局（NABU）展开搜查的前两天辞职并离境。UA.News援引其自有消息来源报道了这一消息。 据该媒体报道，索菲娜涉及一桩与国有“Sens Bank”相关的案件中的某个案节。

乌克兰国家反腐败局此前证实，10月21日对乌克兰国家银行办公场所及一名员工的住所进行了搜查。 该局表示，未拘留任何人，也未对任何人提出指控，其余细节出于庭前调查的考虑不予披露。

此前在10月21日，议员雅罗斯拉夫·杰列兹尼亚克推测，国家反腐败局对乌克兰国家银行行长安德烈·皮什诺的搜查可能与“喀尔巴阡石油化工”公司及“森斯银行”的相关情况有关。 据热列兹尼亚克称，瓦西里·韦塞利耶在上述两起事件中均涉案，该议员称其为“班科瓦街派来的监事”。 他还援引了“森斯银行”前监事会主席的证词，据称正是皮什尼将韦塞利引荐至该银行。

皮什尼自2022年10月7日起担任乌克兰国家银行行长，自2022年10月25日起成为国家安全与国防委员会成员。2014年至2020年，他曾担任“储蓄银行”股份公司董事会主席。

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