Szef NBU Andrij Pyszny złożył rezygnację po przeprowadzeniu przeszukań — donoszą media

Media, powołując się na swoje źródła, donoszą, że 21 października Andrij Pyszny złożył rezygnację ze stanowiska prezesa Narodowego Banku Ukrainy. Później w NBU zdementowano pogłoski, jakoby Pyszny złożył rezygnację po przeszukaniach przeprowadzonych przez NABU.



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między innymi serwis Delo.ua.

Informację tę przekazał serwisowi Dilo rozmówca z rynku bankowego. Według niego podczas przeszukania w mieszkaniu Pysznego zabezpieczono dwa prywatne telefony komórkowe.

Prezes NBU napisał już oświadczenie o rezygnacji z własnej woli ze względu na stan zdrowia. Jego rezygnacja była planowana zaraz po powrocie z corocznego zgromadzenia MFW i Banku Światowego w Bangkoku. Źródło poinformowało, że wówczas Pyszny odmówił odejścia ze stanowiska z własnej woli.

Należy zauważyć, że na razie Pyszny nie poinformował oficjalnie o złożeniu wniosku o rezygnację.

Przypomnijmy, że dyrektorka departamentu ds. licencjonowania Narodowego Banku Ukrainy Daria Sofinowa zrezygnowała ze stanowiska na dwa dni przed przeszukaniami przeprowadzonymi przez NABU i wyjechała za granicę. Informuje o tym serwis UA.News, powołując się na własne źródła. Według informacji podanych przez serwis, Sofinowa figuruje w jednym z wątków sprawy związanej z państwowym „Sens Bankiem”.

NABU potwierdziło wcześniej przeprowadzenie przeszukań w siedzibie Banku Narodowego 21 października oraz w miejscu zamieszkania jednego z pracowników. W biurze poinformowano, że nikogo nie zatrzymano i nikomu nie postawiono zarzutów, a pozostałych szczegółów nie ujawnia się w interesie śledztwa przedprocesowego.

Wcześniej, 21 października, poseł Jarosław Żelezniak zasugerował, że przeszukania przeprowadzone przez NABU u prezesa NBU Andrieja Pysznego mogą dotyczyć sytuacji wokół przedsiębiorstwa „Karpatnaftochim” oraz „Sens Banku”. Według Żelezniaka w obu sprawach pojawia się Wasyl Wesoły, którego poseł nazwał „nadzorcą z Bankowej”. Odwołał się również do zeznań byłego przewodniczącego rady nadzorczej „Sens Banku”, zgodnie z którymi to właśnie Pyszny sprowadził Wesołego do banku.

Pyszny pełnił funkcję prezesa Narodowego Banku Ukrainy od 7 października 2022 r., a od 25 października 2022 r. jest członkiem Rady Bezpieczeństwa Narodowego. W latach 2014–2020 był prezesem zarządu SA „Oschadbank”.

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