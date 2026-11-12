前线社区的退伍军人可将一年服役期按两年计算

前线城市与社区协会（APMG）主席、哈尔科夫市长伊戈尔·特列霍夫呼吁，为在战争期间保障前线社区正常运转的专业人员提供额外的社会保障。

在与哈尔科夫社会工作者会面时，他表示，该法案是由该协会与跨党派联盟“前线地区”的议员们共同起草的，目前已在乌克兰最高拉达登记备案。

该倡议规定，对于社会工作者、医务人员、教师、能源工作者和公用事业人员，在前线地区工作一年可折算为两年保险工龄。 该规定应适用于自全面入侵开始以来从事此类工作的所有专业人员——特别是那些曾以出差或轮班方式工作的人员，即使他们随后已离开该地区。

此外，乌克兰医疗协会还提议提高全国性的社会标准：将最低工资标准设定为至少1万格里夫纳，最低养老金为6000格里夫纳，最低生活保障标准为7600格里夫纳。 该协会还提议将基本食品和药品的增值税税率降至5%，维持药房网络，并扩大“平价药品”计划的覆盖范围。

来源：在乌克兰最高拉达登记的法案。

九个前线地区的农业生产者将获得免费的谷物储存袋。

乌克兰内阁将从国家预算储备基金中拨款7.89亿格里夫纳，用于加强前线道路的反无人机防御，这些道路对国防和后勤具有优先重要性。

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