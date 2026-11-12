Жителям прифронтовых общин предлагают засчитывать один год стажа как два

Председатель Ассоциации прифронтовых городов и общин (АПГО), мэр Харькова Игорь Терехов выступил за введение дополнительных социальных гарантий для специалистов, обеспечивающих жизнедеятельность прифронтовых общин в условиях войны.

Во время встречи с социальными работниками Харькова он сообщил, что соответствующий законопроект, разработанный совместно с народными депутатами из межфракционного объединения «Прифронтовые территории», уже зарегистрирован в Верховной Раде.

Инициатива предусматривает зачет одного года работы на прифронтовых территориях за два года страхового стажа для социальных работников, медиков, учителей, энергетиков и коммунальщиков. Действие этой нормы должно распространяться на всех специалистов, выполнявших такую работу с начала полномасштабного вторжения — в частности, работавших в командировках или по вахтовому методу, даже если впоследствии они выехали из региона.

Кроме того, АПМГ предлагает повысить общегосударственные социальные стандарты: установить минимальную зарплату на уровне не менее 10 тыс. грн, минимальную пенсию — 6 тыс. грн, а прожиточный минимум — 7,6 тыс. грн. Также ассоциация инициирует снижение ставки НДС на основные продукты питания и лекарственные средства до 5%, сохранение аптечной сети и расширение программы «Доступные лекарства».

Источник: законопроект, зарегистрированный в Верховной Раде.

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