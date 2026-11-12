Mieszkańcom gmin położonych w pobliżu linii frontu proponuje się zaliczanie jednego roku stażu jako dwa

Przewodniczący Stowarzyszenia Miast i Gmin Przyfrontowych (SMPG), burmistrz Charkowa Ihor Terechow, opowiedział się za wprowadzeniem dodatkowych gwarancji socjalnych dla specjalistów, którzy zapewniają funkcjonowanie gmin przyfrontowych w czasie wojny.

Podczas spotkania z pracownikami socjalnymi z Charkowa poinformował, że odpowiedni projekt ustawy, opracowany wspólnie z posłami z międzyfrakcyjnego ugrupowania „Terytoria przyfrontowe”, został już zarejestrowany w Radzie Najwyższej.

Inicjatywa przewiduje zaliczenie jednego roku pracy na terenach przyfrontowych jako dwóch lat stażu ubezpieczeniowego dla pracowników socjalnych, pracowników służby zdrowia, nauczycieli, pracowników energetyki i służb komunalnych. Przepis ten ma obejmować wszystkich specjalistów, którzy wykonywali taką pracę od początku pełnej inwazji — w szczególności tych, którzy pracowali w ramach delegacji lub na zasadzie zmianowej, nawet jeśli później opuścili ten region.

Ponadto APMG proponuje podniesienie ogólnokrajowych standardów socjalnych: ustalenie minimalnego wynagrodzenia na poziomie co najmniej 10 tys. UAH, minimalnej emerytury – 6 tys. UAH, a minimum egzystencjalnego – 7,6 tys. UAH. Stowarzyszenie inicjuje również obniżenie stawki VAT na podstawowe produkty spożywcze i leki do 5%, utrzymanie sieci aptek oraz rozszerzenie programu „Dostępne leki”.

Źródło: projekt ustawy zarejestrowany w Radzie Najwyższej.

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