英国哈里王子在第四次访问乌克兰期间，于11月15日在利沃夫举行的康复会议上发表讲话，并表示坚信乌克兰人将在战争中获胜，并建设一个成功的国家。

“你们将赢得这场战争，并在此后取得成功，因为你们吸取了历史的教训，”萨塞克斯公爵指出，并补充道，如今乌克兰专家们已经在处理战争创伤方面积累了独特的经验，全世界都应倾听这些经验。 他还呼吁在战斗结束后保持乌克兰社会的团结，并强调绝不能在退伍军人、受伤的捍卫者和平民之间制造分裂。

来源：Superhumans Center。

11月15日，英国哈里王子抵达利沃夫参加全乌克兰“不屈者运动会”，亲自为参加轮椅橄榄球比赛的乌克兰军人及退伍军人加油助威。

值得一提的是，战争退伍军人兼《单身汉》第13季英雄亚历山大·布德科（人称“特伦”）曾于2026年4月会见了正在乌克兰访问的哈里王子。

哈里王子曾访问布恰，并与当地政府官员会面。

在基辅，哈里王子呼吁美国在俄罗斯对乌克兰的战争中发挥领导作用。

此前，在俄罗斯全面入侵四周年之际，哈里王子录制了一段致乌克兰人民的视频致辞，在视频中分享了去年访问乌克兰时的感想。

哈里王子最近参加了美国脱口秀节目《The Late Show》的一期录制，在节目中出演了一个喜剧小品，并在其中调侃了美国总统唐纳德·特朗普。

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