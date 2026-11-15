Принц Гарри во Львове заявил о грядущей победе и успехе Украины

Британский принц Гарри в ходе своего четвертого визита в Украину выступил 15 ноября на конференции по реабилитации во Львове и выразил уверенность в том, что украинцы победят в войне и построят успешное государство.

«Вы выиграете войну, а затем добьетесь успеха, поскольку извлечете уроки из прошлого», — отметил герцог Сассекский, добавив, что уже сегодня украинские специалисты приобретают уникальный опыт работы с военными травмами, о котором должен узнать весь мир. Он также призвал к сохранению единства украинского общества после завершения боевых действий, подчеркнув недопустимость разделения между ветеранами, ранеными защитниками и гражданскими лицами.

Источник: Superhumans Center.

Британский принц Гарри 15 ноября прибыл во Львов на Всеукраинские Игры Непокоренных, чтобы лично поддержать украинских военнослужащих и ветеранов во время соревнований по регби на инвалидных колясках.

Напомним, ветеран войны и герой 13-го сезона шоу «Холостяк» Александр Будько, известный как Терен, встретился с принцем Гарри, который находился с визитом в Украине в апреле 2026 года.

Принц Гарри посетил Бучу и встретился с местными властями.

В Киеве принц Гарри призвал США взять на себя лидерство в войне России против Украины.

До этого, к четвертой годовщине полномасштабного вторжения, принц Гарри записал видеообращение к украинцам, в котором поделился впечатлениями от своих визитов в Украину в течение прошлого года.

Принц Гарри недавно принял участие в эпизоде американского шоу «The Late Show», где сыграл в комедийном скетче, во время которого шутил над президентом США Дональдом Трампом.

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