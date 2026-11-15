Brytyjski książę Harry podczas swojej czwartej wizyty na Ukrainie wystąpił 15 listopada na konferencji poświęconej rehabilitacji we Lwowie i wyraził przekonanie, że Ukraińcy wygrają wojnę i zbudują dobrze prosperujące państwo.

„Wygracie tę wojnę, a potem odniesiecie sukces, ponieważ wyciągniecie wnioski z przeszłości” – zaznaczył książę Sussex, dodając, że już dziś ukraińscy specjaliści zdobywają unikalne doświadczenie w pracy z urazami wojennymi, o którym powinien dowiedzieć się cały świat. Wezwał również do zachowania jedności społeczeństwa ukraińskiego po zakończeniu działań wojennych, podkreślając, że niedopuszczalne jest dzielenie weteranów, rannych obrońców i cywilów.

Źródło: Superhumans Center.

15 listopada brytyjski książę Harry przybył do Lwowa na Ogólnoukraińskie Igrzyska Niepokonanych, aby osobiście wspierać ukraińskich żołnierzy i weteranów podczas zawodów w rugby na wózkach inwalidzkich.

Przypomnijmy, że weteran wojenny i bohater 13. sezonu programu „Kawaler” Oleksandr Budko, znany jako Teren, spotkał się z księciem Harrym, który przebywał z wizytą na Ukrainie w kwietniu 2026 roku.

Książę Harry odwiedził Buczę i spotkał się z lokalnymi władzami.

W Kijowie książę Harry wezwał Stany Zjednoczone do przejęcia przywództwa w wojnie Rosji przeciwko Ukrainie.

Wcześniej, przed czwartą rocznicą pełnej inwazji, książę Harry nagrał wideo-przemówienie skierowane do Ukraińców, w którym podzielił się wrażeniami z wizyt na Ukrainie w ciągu ostatniego roku.

Książę Harry wziął niedawno udział w odcinku amerykańskiego programu „The Late Show”, gdzie zagrał w skeczu komediowym, w trakcie którego żartował z prezydenta USA Donalda Trumpa.

Czytaj nas na