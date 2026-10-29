议会批准对TCK处以17万格里夫纳罚款，因其存在非法军事登记行为

10月28日，乌克兰最高拉达通过了一项修正案，规定若地区征兵与社会支持中心的工作人员非法将不属于征兵登记对象的公民纳入军事登记，将处以17万格里夫纳的罚款。

该条款是在审议关于加重组织和使用所谓“代办方案”责任的法案时获得通过的。不过，该处罚规定目前尚未生效。

10月28日星期三，乌克兰最高拉达通过了一项法律，该法律加重了对非法操作银行卡、银行账户和电子钱包行为的刑事责任。 该法案规定，对于组织和使用所谓“弃卡骗局”的行为，将处以最高17万格里夫纳的罚款，并判处最高六年有期徒刑。

在二读之前，该法案收到了第11号修正案，该修正案在《乌克兰行政违法法典》第201-1条中增补了以下规定：



“公职人员违反征兵对象、服兵役义务人员或预备役人员的军事登记程序，导致依法不应被纳入征兵对象、 服兵役义务人员或预备役人员被纳入登记——将处以一万个公民免税最低收入标准的罚款”。

也就是说，规定了征兵委员会因将不应纳入军事登记的人员纳入登记而应承担的责任。此类违规行为将被处以17万格里夫纳的罚款。

最高拉达执法事务委员会在为法案进行二读准备时，曾否决了该修正案；但在随后进行的表决中，议员们支持了该修正案，使其最终被纳入法案的最终版本。

不过，值得注意的是，这些规定目前尚未生效， 因为该文件首先需由最高拉达议长鲁斯兰·斯特凡丘克和乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基签署——总统有权对该法律行使否决权——随后该文件还需在议会报纸《乌克兰之声》上公布。

该法律将于公布之日的次日生效。

乌克兰最高拉达通报了这一消息。

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切尔尼戈夫

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