Рада одобрила штраф в размере 170 тысяч гривен для ТЦК за незаконный воинский учет

28 октября Верховная Рада поддержала поправку, предусматривающую штраф в размере 170 тысяч гривен для сотрудников территориальных центров комплектования и социальной поддержки за незаконное постановку граждан на воинский учет, если они не подлежат такой процедуре.

Соответствующую норму поддержали в ходе рассмотрения законопроекта об ужесточении ответственности за организацию и использование так называемых «дроп-схем». В то же время предусмотренное наказание пока не вступило в силу.

В среду, 28 октября, Верховная Рада приняла закон, ужесточающий уголовную ответственность за незаконные операции с банковскими картами, счетами и электронными кошельками. Документ предусматривает штрафы до 170 тысяч гривен и лишение свободы до шести лет за организацию и использование так называемых дроп-схем.

Ко второму чтению к законопроекту была подана поправка № 11, которая дополняет статью 201-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях следующей нормой:



«нарушение должностным лицом порядка ведения воинского учета призывников, военнообязанных или резервистов, повлекшее за собой постановку на такой учет лиц, которые в соответствии с законом не подлежат постановке на воинский учет призывников, военнообязанных или резервистов, — влечет за собой наложение штрафа в размере десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан».

То есть предусмотрена ответственность для ТЦК за постановку на воинский учет лиц, не подлежащих постановке на воинский учет. За такое нарушение будет предусмотрен штраф в размере 170 тыс. гривен.

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности при подготовке законопроекта ко второму чтению отклонил данную поправку, однако уже во время голосования народные депутаты поддержали её, и она вошла в окончательную версию законопроекта.

Однако стоит отметить, что эти нормы пока не действуют, ведь документ сначала должен быть подписан спикером Верховной Рады Русланом Стефанчуком и Президентом Украины Владимиром Зеленским, который может наложить вето на данный закон, после чего документ должен быть опубликован в парламентской газете «Голос Украины».

Закон вступает в силу со дня, следующего за днём его публикации.

Об этом сообщает Верховная Рада Украины.

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