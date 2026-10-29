28 października Rada Najwyższa poparła poprawkę przewidującą grzywnę w wysokości 170 tysięcy hrywien dla pracowników terytorialnych ośrodków rekrutacji i wsparcia społecznego za bezprawne wpisanie obywateli do rejestru wojskowego, jeśli nie podlegają oni takiej procedurze.

Odpowiedni przepis został poparty podczas rozpatrywania projektu ustawy o zaostrzeniu odpowiedzialności za organizowanie i wykorzystywanie tzw. schematów „drop”. Jednocześnie przewidziana kara nie weszła jeszcze w życie.

W środę, 28 października, Rada Najwyższa przyjęła ustawę zaostrzającą odpowiedzialność karną za nielegalne operacje z wykorzystaniem kart bankowych, rachunków i portfeli elektronicznych. Dokument przewiduje grzywny w wysokości do 170 tysięcy hrywien oraz karę pozbawienia wolności do sześciu lat za organizowanie i wykorzystywanie tzw. schematów „drop”.

Przed drugim czytaniem do projektu ustawy zgłoszono poprawkę nr 11, która uzupełnia art. 201-1 Kodeksu Ukrainy o wykroczeniach administracyjnych o następujący przepis:



„naruszenie przez funkcjonariusza służbowego porządku prowadzenia ewidencji wojskowej poborowych, osób podlegających obowiązkowi wojskowemu lub rezerwistów, które doprowadziło do wpisania do tej ewidencji osób, które zgodnie z prawem nie podlegają wpisaniu do ewidencji wojskowej poborowych, osób podlegających obowiązkowi wojskowemu lub rezerwistów – pociąga za sobą nałożenie grzywny w wysokości dziesięciu tysięcy nieopodatkowanych minimalnych dochodów obywateli”.

Oznacza to, że przewiduje się odpowiedzialność dla TCC za wpisanie do ewidencji wojskowej osób, które nie podlegają wpisaniu do tej ewidencji. Za takie naruszenie przewidziana jest grzywna w wysokości 170 tys. hrywien.

Komisja Rady Najwyższej ds. Działalności Organów Ścigania, przygotowując projekt ustawy do drugiego czytania, odrzuciła tę poprawkę, jednak już podczas głosowania posłowie poparli ją i znalazła się ona w ostatecznej wersji projektu ustawy.

Należy jednak zaznaczyć, że przepisy te nie obowiązują jeszcze, ponieważ dokument musi najpierw zostać podpisany przez przewodniczącego Rady Najwyższej Rusłana Stefanczuka oraz prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, który może zawetować tę ustawę, a następnie musi zostać opublikowany w gazecie parlamentarnej „Głos Ukrainy”.

Ustawa wejdzie w życie następnego dnia po jej opublikowaniu.

Informację tę podała Rada Najwyższa Ukrainy.

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