在波兰社交媒体领域，发现了一场旨在加剧反乌克兰情绪并恶化乌克兰与波兰关系的宣传活动。

在TikTok、Facebook和X平台上，有人发布了一系列利用人工智能生成的短视频。这些视频声称，乌克兰地方议会议员发布了侮辱波兰人的帖子。

实际上，这些官员的官方页面上并不存在此类帖子，视频中的图片和头像均为伪造。波兰“Demagog”协会的事实核查人员已注意到此次宣传活动。

反虚假信息中心指出，利用人工智能进行操纵以及使用源自俄语的语言套路，可能表明俄罗斯信息机构参与了此次行动。

来源：反虚假信息中心

8月24日，波兰外交部副部长马尔钦·博萨茨基表示，在国家万神殿纪念斯捷潘·班德拉和罗曼·舒赫维奇可能会阻碍乌克兰的欧洲一体化进程。 他称，此举不仅可能恶化基辅与华沙的关系，还会影响乌克兰与整个欧洲的关系。

来自“联盟”党的波兰欧洲议会议员马尔钦·西普涅夫斯基在欧洲议会发言时，撕毁了斯捷潘·班德拉和罗曼·舒赫维奇的肖像。他还呼吁停止对乌克兰的财政支持。

波兰总理唐纳德·图斯克表示，利沃夫州议会将2027年定为“罗曼·舒赫维奇年”的决定， 乌克兰起义军及奥列格·奥尔日奇的决定，不仅对乌克兰有害，还可能成为反对乌克兰加入欧盟的论据。

关注我们在