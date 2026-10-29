В польском сегменте социальных сетей обнаружили информационную кампанию, направленную на усиление антиукраинских настроений и ухудшение отношений между Украиной и Польшей.

В TikTok, Facebook и X публикуются короткие видео, созданные с помощью искусственного интеллекта. В них утверждается, что украинские депутаты местных советов якобы публикуют оскорбительные для поляков посты.

На самом деле на официальных страницах должностных лиц таких публикаций нет, а изображения и аватарки в видео являются поддельными. На кампанию обратили внимание польские фактчекеры из ассоциации Demagog.

В Центре противодействия дезинформации отмечают, что использование ИИ для манипуляций и языковые кальки с русского языка могут свидетельствовать о причастности к операции российских информационных структур.

Источник: Центр противодействия дезинформации

24 августа заместитель главы МИД Польши Марчин Босацкий заявил, что чествование Степана Бандеры и Романа Шухевича в Национальном пантеоне может осложнить евроинтеграцию Украины. По его словам, это может ухудшить отношения Киева не только с Варшавой, но и с Европой в целом.

Польский депутат Европарламента Марцин Сипневский из партии «Конфедерация» во время выступления в Европарламенте разорвал портреты Степана Бандеры и Романа Шухевича. Также он призвал прекратить финансовую поддержку Украины.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что решение Львовского областного совета провозгласить 2027 год годом Романа Шухевича, Украинской повстанческой армии и Олега Ольжича наносит ущерб Украине и может стать аргументом для противников её вступления в Европейский Союз.

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