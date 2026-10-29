W polskiej części mediów społecznościowych wykryto kampanię informacyjną mającą na celu wzmocnienie nastrojów antyukraińskich i pogorszenie stosunków między Ukrainą a Polską.

W serwisach TikTok, Facebook i X publikowane są krótkie filmy stworzone przy użyciu sztucznej inteligencji. Twierdzi się w nich, że ukraińscy radni lokalni rzekomo publikują obraźliwe dla Polaków wpisy.

W rzeczywistości na oficjalnych stronach tych urzędników nie ma takich publikacji, a zdjęcia i awatary w filmikach są fałszywe. Na kampanię zwrócili uwagę polscy weryfikatorzy faktów ze stowarzyszenia Demagog.

W Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji zwraca się uwagę, że wykorzystanie sztucznej inteligencji do manipulacji oraz kalka językowa z języka rosyjskiego mogą świadczyć o udziale rosyjskich struktur informacyjnych w tej operacji.

Źródło: Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji

24 sierpnia wiceminister spraw zagranicznych Polski Marcin Bosacki oświadczył, że uhonorowanie Stepana Bandery i Romana Szuchewicza w Panteonie Narodowym może utrudnić integrację Ukrainy z Unią Europejską. Według niego może to pogorszyć stosunki Kijowa nie tylko z Warszawą, ale także z całą Europą.

Polski eurodeputowany Marcin Sipniewski z partii „Konfederacja” podczas wystąpienia w Parlamencie Europejskim podarł portrety Stepana Bandery i Romana Szuchewicza. Wezwał również do zaprzestania wsparcia finansowego dla Ukrainy.

Premier Polski Donald Tusk oświadczył, że decyzja Rady Obwodowej we Lwowie o ogłoszeniu roku 2027 rokiem Romana Szuchewicza, Ukraińskiej Armii Powstańczej oraz Olega Olżycza szkodzi Ukrainie i może stać się argumentem dla przeciwników jej przystąpienia do Unii Europejskiej.

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