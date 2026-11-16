乌克兰边防人员拒绝了73岁的德国公民乌尔苏拉·瓦格纳入境。 她是萨维塔·瓦格纳的母亲——萨维塔是一名战地医护人员，于2024年在前线牺牲。2024年1月31日，萨维塔·瓦格纳在俄罗斯炮击期间，为救治受伤的战友而牺牲。

据这位女士描述，事件发生在11月14日。通过护照检查后，她不得不从前往基辅的大巴上取下行李箱，并在边防人员的陪同下返回波兰边境。

“这简直像一记耳光，仿佛我再次失去了萨维塔，毕竟我甚至无法去她的墓前悼念。 我只能将其解释为系统错误，因为他们无法向我说明原因，”瓦格纳指出，并补充说边防人员在此过程中态度友善。

递交给乌尔苏拉·瓦格纳的拒签决定书中称，根据“乌克兰国家移民局的指示”，对其实施为期三年的入境乌克兰禁令。该文件未说明禁令的具体原因。

此前，乌尔苏拉·瓦格纳曾多次访问乌克兰，据她称，过境时从未遇到过任何问题。

乌克兰国家边防局解释称，出于各种原因，若干有权机构均可作出禁止入境乌克兰的决定



。此类决定随后将以指令形式提交给乌克兰国家边防局，以便在边境实施边境管控措施时执行。 关于作出禁止外国人入境乌克兰决定的具体情况，边防部门并不知情，”声明中写道。

据该媒体消息来源透露，禁止入境的原因往往是未缴纳违反交通规则的罚款。乌尔苏拉·瓦格纳提到，她曾驾驶私家车访问乌克兰时，因超速被警察拦下。 据她称，当时无法当场支付“约六欧元”的罚款，因为警察的支付终端无法使用，而她又弄丢了附有银行账户信息的违章通知书。

据德国之声（DW）报道。

边防人员揭露了一名基辅男子与一名老年妇女的假结婚案。

视频：边防人员在哈尔科夫州歼灭了俄罗斯的七支突击队。

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