Украинские пограничники отказали во въезде в страну 73-летней гражданке Германии Урсуле Вагнер. Она является матерью Савиты Вагнер — военного медика, погибшей на фронте в 2024 году. Савита Вагнер погибла 31 января 2024 года во время российского обстрела, когда спасала раненых сослуживцев.

Как рассказала женщина, инцидент произошел 14 ноября. После прохождения паспортного контроля ей пришлось забрать чемодан из автобуса, на котором она направлялась в Киев, и в сопровождении пограничника вернуться к польской границе.

«Это было как удар по лицу, будто я во второй раз потеряла Савиту, раз уж я даже не могу посетить её могилу. Я могу объяснить это лишь как ошибку в системе, ведь мне не смогли назвать причину», — отметила Вагнер и добавила, что пограничники при этом вели себя дружелюбно.

В решении об отказе, которое вручили Урсуле Вагнер, сообщается о трехлетнем запрете на въезд в Украину «на основании поручения Государственной миграционной службы Украины». Причины запрета в документе не указываются.

Ранее Урсула Вагнер неоднократно посещала Украину и, по её словам, никаких проблем при пересечении границы у неё не возникало.

В Государственной пограничной службе пояснили, что решение о запрете въезда в Украину по различным причинам может выносить ряд уполномоченных на это государственных органов



.Такое решение в дальнейшем передается в Государственную пограничную службу Украины в виде поручения для исполнения на границе во время проведения пограничного контроля. Обстоятельства принятия решения, по которым иностранцу запрещается въезд в Украину, пограничному ведомству не сообщаются», — говорится в заявлении.

По информации источников издания, причиной запрета на въезд нередко является неуплата штрафа за нарушение правил дорожного движения. Урсула Вагнер вспомнила, что во время одного из визитов в Украину на собственном автомобиле её остановила полиция за превышение скорости. По её словам, на месте штраф в размере «около шести евро» оплатить не удалось, поскольку у полицейских не работал платежный терминал, а постановление о нарушении с банковскими реквизитами она потеряла.

Об этом сообщается со ссылкой на DW.

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