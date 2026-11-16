Ukraińscy strażnicy graniczni nie wpuścili do kraju matki zmarłej niemieckiej lekarki

Ukraińscy strażnicy graniczni odmówili wjazdu do kraju 73-letniej obywatelce Niemiec Ursuli Wagner. Jest ona matką Sawity Wagner – medyczki polowej, która zginęła na froncie w 2024 roku. Sawita Wagner zginęła 31 stycznia 2024 roku podczas rosyjskiego ostrzału, ratując rannych towarzyszy broni.

Jak opowiedziała kobieta, do zdarzenia doszło 14 listopada. Po przejściu kontroli paszportowej musiała zabrać walizę z autobusu, którym jechała do Kijowa, i w eskorcie strażnika granicznego wrócić do polskiej granicy.

„To było jak cios w twarz, jakbym po raz drugi straciła Savitę, skoro nie mogę nawet odwiedzić jej grobu. Mogę to wyjaśnić jedynie jako błąd w systemie, ponieważ nie potrafiono mi podać przyczyny” – zaznaczyła Wagner i dodała, że straż graniczna zachowywała się przy tym przyjaźnie.

W decyzji o odmowie, którą wręczono Ursuli Wagner, mowa jest o trzyletnim zakazie wjazdu na Ukrainę „na podstawie polecenia Państwowej Służby Migracyjnej Ukrainy”. Przyczyny zakazu nie zostały w dokumencie wskazane.

Wcześniej Ursula Wagner wielokrotnie odwiedzała Ukrainę i, jak twierdzi, nie miała żadnych problemów podczas przekraczania granicy.

W Państwowej Służbie Granicznej wyjaśniono, że decyzję o zakazie wjazdu na Ukrainę z różnych powodów może wydać szereg uprawnionych do tego organów państwowych



.Taka decyzja jest następnie przekazywana do Państwowej Służby Granicznej Ukrainy w formie polecenia do wykonania na granicy podczas kontroli granicznej. Okoliczności podjęcia decyzji, z powodu której cudzoziemcowi zakazuje się wjazdu na terytorium Ukrainy, nie są przekazywane służbom granicznym” – czytamy w oświadczeniu.

Według informacji źródeł gazety przyczyną zakazu wjazdu jest często niezapłacenie mandatu za wykroczenie drogowe. Ursula Wagner wspomniała, że podczas jednej z wizyt na Ukrainie, kiedy jechała własnym samochodem, została zatrzymana przez policję za przekroczenie prędkości. Jak twierdzi, nie udało jej się uiścić na miejscu grzywny w wysokości „około sześciu euro”, ponieważ terminal płatniczy policjantów nie działał, a ona zgubiła protokół o wykroczeniu zawierający dane bankowe.

Informację tę podaje serwis DW.

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