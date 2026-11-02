一名OSINT研究人员公布了经证实的俄军阵亡人数

据研究员安德鲁·佩佩图亚估算，在全面战争期间，俄罗斯可能有超过50万名军人阵亡。他根据公开来源视频中记录的阵亡人数得出了这一结论。

OSINT研究员安德鲁·佩尔佩图亚（Andrew Perpetua）与其团队统计发现，在战争爆发的797天内发布的视频中，共有106 951名俄罗斯军人阵亡。

与此同时，该研究员推测，公开渠道中仅能获取约20%记录了俄罗斯士兵阵亡情况的视频。如果这一估算正确，该期间俄罗斯联邦阵亡军人总数可能超过50万。

俄罗斯媒体《Mediazona》的统计数据也印证了这一大规模伤亡情况。 根据最新公布的数据，记者已逐一记录了282 993名阵亡的俄罗斯军人。不过，他们的统计目前仅涵盖截至2025年的数据。

这场全面战争已持续1712天。上述评估的作者称俄罗斯的伤亡规模史无前例，并强调阵亡军人数量与俄罗斯在前线取得的战果之间存在不符。

来源：Andrew Perpetua

此前，总参谋部曾通报俄罗斯军队在2026年的伤亡人数创下历史新高。

10月，乌克兰国防军收复了96.2平方公里的乌克兰领土，比同期俄罗斯占领军成功夺取的领土面积多出10.4平方公里。

2026年10月，俄军阵亡及重伤人数达54,400人，创下全面入侵以来的单月最高纪录。 这相当于9场红场阅兵、200节地铁车厢，或者楚科奇半岛的总人口。

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