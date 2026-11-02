OSINT-исследователь назвал подтверждённое число погибших российских военнослужащих

По оценке исследователя Эндрю Перпетуа, за время полномасштабной войны Россия могла потерять более 500 тысяч военнослужащих убитыми. К такому выводу он пришёл на основе подсчёта погибших, зафиксированных на видео из открытых источников.

OSINT-исследователь Эндрю Перпетуа вместе со своей командой насчитал 106 951 погибшего российского военнослужащего на видеозаписях, опубликованных в течение 797 дней войны.

В то же время исследователь предполагает, что в открытый доступ попадает лишь около 20% видео, на которых зафиксирована гибель российских солдат. Если эта оценка верна, общее количество убитых военнослужащих РФ за соответствующий период может превышать полмиллиона.

На масштабные потери также указывают подсчёты российского издания «Медиазона». По последним обнародованным данным журналисты поименно задокументировали 282 993 погибших российских военных. При этом их подсчёт пока охватывает данные лишь до 2025 года.

Полномасштабная война продолжается уже 1712 дней. Автор приведенных оценок называет масштабы российских потерь беспрецедентными и подчеркивает несоответствие между количеством погибших военных и достигнутыми Россией результатами на фронте.

Источник: Andrew Perpetua

Ранее Генштаб сообщил о рекордных потерях российских войск в 2026 году.

За октябрь Силы обороны освободили 96,2 квадратных километра украинской территории, что на 10,4 квадратных километра превышает площадь территорий, которые удалось захватить российским оккупационным войскам за тот же период.

В октябре 2026 года российская армия потеряла убитыми и тяжелоранеными 54 400 военнослужащих, что стало самым высоким месячным показателем с начала полномасштабного вторжения. Это как 9 парадов на Красной площади, 200 вагонов метро или население Чукотки.

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