Видео: Утром Россия обстреляла Днепр, повреждены жилые дома

Российские войска на рассвете 3 ноября нанесли удары по Днепру, в результате чего повреждена жилая застройка и есть пострадавшие. По предварительным данным, один из ударов пришелся на четырехэтажный жилой дом.

Об этом сообщили глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа и мэр города Борис Филатов.

По информации Ганжи, все пострадавшие госпитализированы. Двое мужчин в возрасте 80 и 81 года находятся в тяжелом состоянии. На месте удара продолжается поисково-спасательная операция.

Филатов уточнил, что в Самарском районе города зафиксированы попадания по территории ТЭЦ, жилому кварталу и отделению полиции.

По данным областных властей, в результате утренней атаки повреждена жилая застройка. На местах попаданий работают экстренные и коммунальные службы.

Источник: Днепропетровская ОГА (ОВА)

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