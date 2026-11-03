Wideo: Rosja zaatakowała dziś rano Dniepr; uszkodzono budynki mieszkalne

O świcie 3 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły ataki na Dniepr, w wyniku których doszło do zniszczeń zabudowy mieszkaniowej oraz ofiar. Według wstępnych informacji jedno z trafień dotyczyło czteropiętrowego budynku mieszkalnego.

Poinformowali o tym przewodniczący Obwodowej Administracji Dniepropietrowskiej Ołeksandr Hanzha oraz burmistrz miasta Borys Filatow.

Według informacji Ganzhy wszyscy poszkodowani zostali hospitalizowani. Dwóch mężczyzn w wieku 80 i 81 lat znajduje się w stanie krytycznym. Na miejscu uderzenia trwa akcja poszukiwawczo-ratownicza.

Filatow doprecyzował, że w dzielnicy Samarskiej odnotowano trafienia na terenie elektrociepłowni, osiedla mieszkaniowego oraz posterunku policji.

Według danych władz obwodowych w wyniku porannego ataku uszkodzono zabudowę mieszkaniową. Na miejscach trafień działają służby ratownicze i komunalne.

Źródło: Obwodna Administracja Państwowa w Dniepropietrowsku (OVA)

Przypomnijmy, że Rosja przeprowadziła masowany atak na Ukrainę przy użyciu rakiet i dronów.

Wcześniej okazało się, że Rosja wysłała strategiczne bombowce Tu-160.

Wcześniej Zełenski ostrzegł, że Rosja przygotowuje masowany atak na sektor energetyczny i logistyczny Ukrainy.

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