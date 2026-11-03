В Киеве воздушная тревога длилась более 10 часов

Вечером 2 ноября в Киеве и ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога. По состоянию на 20:56 Военно-воздушные силы предупреждали о ракетной опасности.

В столице был введен, в том числе, красный уровень опасности. Отбой объявили в 07:15.

На этом фоне Россия массированно атаковала Украину ракетами и дронами.

Ранее стало известно, что Россия подняла в воздух стратегические бомбардировщики Ту-160.

До этого Зеленский предупредил, что Россия готовит массированную атаку на энергетику и логистику Украины.

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