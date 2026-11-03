W Kijowie alarm powietrzny trwał ponad 10 godzin

Wieczorem 2 listopada ogłoszono alarm powietrzny w Kijowie i kilku obwodach Ukrainy. O godz. 20:56 Siły Powietrzne ostrzegły przed zagrożeniem rakietowym.

W stolicy ogłoszono między innymi czerwony poziom zagrożenia. Sygnał odwołania ogłoszono o godz. 07:15.

W tym kontekście Rosja przeprowadziła masowany atak na Ukrainę przy użyciu rakiet i dronów.

Wcześniej okazało się, że Rosja wysłała strategiczne bombowce Tu-160.

Wcześniej Zełenski ostrzegł, że Rosja przygotowuje masowany atak na sektor energetyczny i logistyczny Ukrainy.

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