OSINT-дослідник назвав підтверджену кількість загиблих російських військових

0:00 / 0:00

За оцінкою дослідника Ендрю Перпетуа, за час повномасштабної війни Росія могла втратити вбитими понад 500 тисяч військовослужбовців. Такий висновок він зробив на основі підрахунку загиблих, зафіксованих на відео з відкритих джерел.

OSINT-дослідник Andrew Perpetua разом зі своєю командою нарахував 106 951 загиблого російського військового на відеозаписах, опублікованих протягом 797 днів війни.

Водночас дослідник припускає, що у відкритий доступ потрапляє лише близько 20% відео, на яких зафіксовано загибель російських солдатів. Якщо ця оцінка правильна, загальна кількість убитих військовослужбовців РФ за відповідний період може перевищувати пів мільйона.

На масштабні втрати також вказують підрахунки російського видання «Медіазона». Станом на останні оприлюднені дані журналісти поіменно задокументували 282 993 загиблих російських військових. При цьому їхній підрахунок поки охоплює дані лише до 2025 року.

Повномасштабна війна триває вже 1712 днів. Автор наведених оцінок називає масштаби російських втрат безпрецедентними та наголошує на невідповідності між кількістю загиблих військових і досягнутими Росією результатами на фронті.

Джерело: Andrew Perpetua

Перед цим Генштаб повідомив про рекордні втрати російських військ у 2026 році.

За жовтень Сили оборони звільнили 96,2 квадратного кілометра української землі, що на 10,4 квадратного кілометра перевищує площу територій, які вдалося захопити російським окупаційним військам за цей же період.

У жовтні 2026 року російська армія втратила вбитими та важкопораненими 54 400 військовослужбовців, що стало найвищим місячним показником від початку повномасштабного вторгнення. Це як 9 парадів на Червоній площі, 200 вагонів метро або населення Чукотки.

Читай нас у