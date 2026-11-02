Według szacunków badacza Andrew Perpetua, w trakcie wojny na pełną skalę Rosja mogła stracić ponad 500 tysięcy żołnierzy poległych w walce. Wniosek ten wyciągnął na podstawie obliczeń liczby ofiar śmiertelnych zarejestrowanych na nagraniach wideo pochodzących ze źródeł otwartych.

Badacz OSINT Andrew Perpetua wraz ze swoim zespołem naliczył 106 951 poległych rosyjskich żołnierzy na nagraniach wideo opublikowanych w ciągu 797 dni wojny.

Jednocześnie badacz przypuszcza, że do ogólnodostępnych źródeł trafia jedynie około 20% nagrań, na których uchwycono śmierć rosyjskich żołnierzy. Jeśli ta ocena jest prawidłowa, łączna liczba poległych żołnierzy RF w tym okresie może przekraczać pół miliona.

Na ogromne straty wskazują również obliczenia rosyjskiego wydawnictwa „Mediazona”. Według ostatnich opublikowanych danych dziennikarze udokumentowali z imienia i nazwiska 282 993 poległych rosyjskich żołnierzy. Ich zestawienie obejmuje jednak na razie dane tylko do 2025 roku.

Wojna na pełną skalę trwa już 1712 dni. Autor przedstawionych szacunków określa skalę rosyjskich strat jako bezprecedensową i podkreśla rozbieżność między liczbą poległych żołnierzy a wynikami osiągniętymi przez Rosję na froncie.

Źródło: Andrew Perpetua

Wcześniej Sztab Generalny poinformował o rekordowych stratach rosyjskich wojsk w 2026 roku.

W październiku Siły Obronne wyzwoliły 96,2 kilometra kwadratowego ukraińskiego terytorium, co o 10,4 kilometra kwadratowego przewyższa powierzchnię terenów, które rosyjskie wojska okupacyjne zdołały zająć w tym samym okresie.

W październiku 2026 roku armia rosyjska straciła 54 400 żołnierzy zabitych i ciężko rannych, co stanowi najwyższy miesięczny wskaźnik od początku pełnej inwazji. To jak 9 parad na Placu Czerwonym, 200 wagonów metra lub liczba mieszkańców Czukotki.

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