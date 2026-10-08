一批原定运往旧金山的UPS货物被改道经由香港后，中国获得了F-35战斗机的部件。阿纳多卢通讯社报道称，消息援引自彭博社。

据彭博社报道，货物包括涂有吸收无线电波材料的F-35座舱盖和武器舱门。这些部件受到美国武器出口规定的约束，该规定禁止经由某些国家运输这些部件。

警告未被考虑

据彭博社消息人士称，为F-35开发商洛克希德·马丁工作 的货运代理公司DSV曾向UPS发出警告，不要让该批货物经由香港运输。然而，一名UPS员工没有注意到这封邮件。该消息人士推测，DSV的信息可能是通过不同于UPS代理人所使用系统的另一套IT系统送达的。

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最初，这批货物原计划从澳大利亚经韩国和台湾运抵旧金山。然而，在货物从澳大利亚发运延迟后，为节省时间，运输路线被更改，货物经由香港运输。

国务院调查

5月底，这些部件正被运回美国，以便可能进行维修或处置。据彭博社报道，9月29日，五角大楼代表为美国众议院外交事务委员会和军事委员会的工作人员举行了一小时简报会。

美国国防部负责后勤事务的副助理部长埃丽卡·普拉特告诉与会者，她的团队正在制定保障措施。一名美国国务院出口管制代表表示，该部门正在调查这一事件。参议员马克·华纳要求举行简报会，汤姆·科顿呼吁审查供应链，凯文·克拉默则询问中国是否计划拦截这批货物。

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