Chiny uzyskały komponenty myśliwca F-35 po tym, jak przesyłka UPS przeznaczona do San Francisco została przekierowana przez Hongkong. Informuje o tym Anadolu Agency, powołując się na Bloomberg.

Według Bloomberga przesyłka obejmowała osłonę kabiny i drzwi komory uzbrojenia F-35, pokryte materiałem pochłaniającym fale radiowe. Komponenty te podlegały amerykańskim przepisom dotyczącym eksportu uzbrojenia, które zakazywały ich transportu przez niektóre kraje.

Ostrzeżenia nie uwzględniono

Według rozmówcy Bloomberga spedytor DSV, który pracował dla producenta F-35, Lockheed Martin, wysłał do UPS ostrzeżenie, aby nie kierować przesyłki przez Hongkong. Pracownik UPS nie zauważył jednak tej wiadomości e-mail. Źródło przypuszczało, że wiadomość DSV mogła dotrzeć za pośrednictwem innego systemu IT niż ten, z którego korzystał agent UPS.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Początkowo przesyłka miała dotrzeć do San Francisco z Australii przez Koreę Południową i Tajwan. Jednak po opóźnieniu wysyłki z Australii trasę zmieniono, aby zaoszczędzić czas, i przesyłka przeszła przez Hongkong.

Śledztwo Departamentu Stanu

Pod koniec maja komponenty odsyłano do USA w celu ewentualnej naprawy lub utylizacji. Według Bloomberga 29 września przedstawiciele Pentagonu przeprowadzili godzinny briefing dla pracowników komisji Izby Reprezentantów USA ds. zagranicznych i sił zbrojnych.

Zastępczyni asystenta sekretarza obrony USA ds. logistyki Erica Plath poinformowała uczestników, że jej zespół pracuje nad zabezpieczeniami. Przedstawiciel Departamentu Stanu USA ds. kontroli eksportu oświadczył, że resort bada incydent. Senator Mark Warner poprosił o briefing, Tom Cotton wezwał do przeglądu łańcucha dostaw, a Kevin Cramer zapytał, czy Chiny planowały przechwycić przesyłkę.

Czytaj nas na