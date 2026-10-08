Китай получил компоненты истребителя F-35 после того, как груз UPS, предназначенный для Сан-Франциско, перенаправили через Гонконг. Об этом сообщает Anadolu Agency со ссылкой на Bloomberg.

По информации Bloomberg, в груз входили фонарь кабины и дверь оружейного отсека F-35, покрытые радиопоглощающим материалом. На эти компоненты распространялись американские правила экспорта вооружений, которые запрещали их транспортировку через определенные страны.

Предупреждение не учли

По данным собеседника Bloomberg, экспедитор DSV, работавший для разработчика F-35 Lockheed Martin, направил UPS предупреждение не направлять отправление через Гонконг. Однако сотрудник UPS не заметил это письмо. Источник предположил, что сообщение DSV могло поступить через другую ИТ-систему, чем та, которой пользовался агент UPS.

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Изначально груз должен был прибыть в Сан-Франциско из Австралии через Южную Корею и Тайвань. Однако после задержки отправки из Австралии маршрут изменили, чтобы сэкономить время, и груз прошел через Гонконг.

Расследование Госдепартамента

В конце мая компоненты возвращали в США для возможного ремонта или утилизации. По данным Bloomberg, 29 сентября представители Пентагона провели часовой брифинг для сотрудников комитетов Палаты представителей США по иностранным делам и вооруженным силам.

Заместитель помощника министра обороны США по логистике Эрика Плат сообщила участникам, что ее команда работает над мерами предосторожности. Представитель Госдепартамента США по экспортному контролю заявил, что ведомство расследует инцидент. Сенатор Марк Уорнер запросил брифинг, Том Коттон призвал пересмотреть цепочку поставок, а Кевин Крамер спросил, планировал ли Китай перехватить отправление.

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