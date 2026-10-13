Международный валютный фонд повысил прогноз роста валового внутреннего продукта Италии в 2026 году до 0,8%. Это на 0,3 процентного пункта больше оценки, опубликованной фондом в июле, сообщает ANSA English.

Обновленный прогноз ВВП

Новые оценки содержатся в докладе World Economic Outlook, представленном 13 октября на ежегодной встрече МВФ в Бангкоке. Фонд также прогнозирует, что в 2027 году ВВП Италии вырастет на 0,6%.

Прогноз на 2027 год повысили на 0,1 процентного пункта по сравнению с предыдущей оценкой МВФ.

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Прогноз инфляции

Годовая инфляция в Италии в 2026 году, по оценке фонда, составит 3,3%. Это выше среднего показателя для еврозоны, который МВФ определил на уровне 3,1%.

В 2027 году инфляция в Италии, как ожидает фонд, замедлится до 2,8% и будет соответствовать среднему уровню в еврозоне.

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