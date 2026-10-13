Międzynarodowy Fundusz Walutowy podniósł prognozę wzrostu produktu krajowego brutto Włoch w 2026 roku do 0,8%. To o 0,3 punktu procentowego więcej niż w ocenie opublikowanej przez fundusz w lipcu, informuje ANSA English.

Zaktualizowana prognoza PKB

Nowe oceny zawarto w raporcie World Economic Outlook, przedstawionym 13 października podczas dorocznego spotkania MFW w Bangkoku. Fundusz prognozuje również, że w 2027 roku PKB Włoch wzrośnie o 0,6%.

Prognozę na 2027 rok podniesiono o 0,1 punktu procentowego w porównaniu z poprzednią oceną MFW.

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Prognoza inflacji

Roczna inflacja we Włoszech w 2026 roku wyniesie, według oceny funduszu, 3,3%. To więcej niż średni wskaźnik dla strefy euro, który MFW określił na poziomie 3,1%.

W 2027 roku inflacja we Włoszech, jak oczekuje fundusz, spowolni do 2,8% i będzie odpowiadać średniemu poziomowi w strefie euro.

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