据Decision Desk HQ预测，民主党人、前检察官克里斯蒂娜·海因斯可能会在密歇根州第10选区的美国众议院选举中击败共和党人、陆军退伍军人迈克·布沙尔。如果这一预测得到证实，位于底特律郊区的该选区将从共和党转向民主党，The Hill报道。

开放选区

海因斯将接替共和党人约翰·詹姆斯。詹姆斯决定在总统唐纳德·特朗普的支持下竞选密歇根州州长，而不是寻求第三个国会任期。该选区包括马科姆县南部的大部分地区以及奥克兰县的一部分。

这个开放席位是民主党的主要目标之一。该选区此前三次支持特朗普：2016年领先五个百分点，2020年领先一个百分点，2024年领先近七个百分点。与此同时，在2022年选举中，该选区选民以两位数优势支持民主党人格雷琴·惠特默竞选州长，以及乔斯林·本森竞选州务卿。当时，詹姆斯以微弱优势赢得了他在众议院的首个任期。

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竞选进程

8月，Cook Political Report将这场选战的评级从“倾向共和党”改为“竞争激烈”。截至周一，DDHQ将该选区归为“倾向民主党”，并评估海因斯获胜的概率为66%。

海因斯以17个百分点的优势赢得民主党初选，尽管她的两名对手筹集了更多竞选资金。她重点关注降低生活成本、扩大获得负担得起的医疗服务的机会，以及打击腐败，包括禁止国会议员进行股票交易。

布沙尔曾是美国陆军伞兵，也是长期担任奥克兰县治安官的迈克尔·布沙尔之子。他强调支持国内制造业和汽车行业就业、保卫南部边境以及遏制通胀。特朗普支持他的候选资格。

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