Demokratka i była prokuratorka Christine Hines może pokonać Republikanina, weterana armii Mike’a Boucharda w wyborach do Izby Reprezentantów USA w 10. okręgu Michigan, zgodnie z prognozą Decision Desk HQ. Jeśli prognoza ta się potwierdzi, okręg na przedmieściach Detroit przejdzie z rąk Partii Republikańskiej do Partii Demokratycznej, informuje The Hill.

Otwarty okręg

Hines ma zastąpić Republikanina Johna Jamesa, który zdecydował się kandydować na gubernatora Michigan przy wsparciu prezydenta Donalda Trumpa, zamiast ubiegać się o trzecią kadencję w Kongresie. Okręg obejmuje większą część południowego hrabstwa Macomb i część hrabstwa Oakland.

Wolny mandat był jednym z głównych celów Demokratów. Okręg wcześniej trzykrotnie poparł Trumpa: przewagą pięciu punktów procentowych w 2016 roku, jednego punktu w 2020 roku i niemal siedmiu punktów w 2024 roku. Jednocześnie w wyborach w 2022 roku wyborcy okręgu poparli Demokratki Gretchen Whitmer w wyborach gubernatorskich i Jocelyn Benson w wyborach na sekretarza stanu przewagą dwucyfrową. James wówczas niewielką przewagą zdobył swoją pierwszą kadencję w Izbie Reprezentantów.

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Przebieg kampanii

W sierpniu Cook Political Report zmienił ocenę wyścigu z kategorii „skłania się ku Republikanom” na „wyrównany”. Według stanu na poniedziałek DDHQ zaliczał okręg do kategorii „skłania się ku Demokratom” i oceniał szanse Hines na zwycięstwo na 66%.

Hines wygrała prawybory Partii Demokratycznej przewagą 17 punktów, choć dwoje jej rywali zebrało więcej środków na kampanię. Koncentrowała się na obniżeniu kosztów życia, rozszerzeniu dostępu do przystępnej cenowo opieki zdrowotnej oraz walce z korupcją, w tym na zakazie handlu akcjami przez członków Kongresu.

Bouchard, były spadochroniarz armii USA i syn wieloletniego szeryfa hrabstwa Oakland Michaela Boucharda, kładł nacisk na wsparcie krajowej produkcji i miejsc pracy w branży motoryzacyjnej, ochronę południowej granicy oraz ograniczanie inflacji. Jego kandydaturę poparł Trump.

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