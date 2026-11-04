Демократка и бывшая прокурор Кристина Хайнс, согласно прогнозу Decision Desk HQ, может победить республиканца, ветерана армии Майка Бушара на выборах в Палату представителей США в 10-м округе штата Мичиган. Если этот прогноз подтвердится, округ в пригородах Детройта перейдет от Республиканской партии к Демократической, сообщает The Hill.

Открытый округ

Хайнс должна сменить республиканца Джона Джеймса, который решил баллотироваться на пост губернатора Мичигана при поддержке президента Дональда Трампа, а не претендовать на третий срок в Конгрессе. В округ входит большая часть юга округа Макомб и часть округа Окленд.

Открытый мандат был одной из главных целей демократов. Ранее округ трижды поддерживал Трампа: с преимуществом в пять процентных пунктов в 2016 году, в один пункт в 2020 году и почти в семь пунктов в 2024 году. В то же время на выборах 2022 года избиратели округа с двузначным преимуществом поддержали демократок Гретчен Уитмер на выборах губернатора и Джоселин Бенсон на выборах государственного секретаря штата. Тогда Джеймс с небольшим преимуществом получил свой первый срок в Палате представителей.

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Ход кампании

В августе Cook Political Report изменил оценку гонки с категории «склоняется к республиканцам» на «конкурентная». По состоянию на понедельник DDHQ относил округ к категории «склоняется к демократам» и оценивал шансы Хайнс на победу в 66%.

Хайнс выиграла праймериз Демократической партии с преимуществом в 17 пунктов, хотя двое ее соперников собрали больше средств на кампанию. Она сосредоточилась на снижении стоимости жизни, расширении доступа к недорогой медицинской помощи и борьбе с коррупцией, в частности на запрете членам Конгресса торговать акциями.

Бушар, бывший десантник армии США и сын многолетнего шерифа округа Окленд Майкла Бушара, делал акцент на поддержке внутреннего производства и рабочих мест в автомобильной отрасли, охране южной границы и сдерживании инфляции. Его кандидатуру поддержал Трамп.

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