根据所谓的柴油协议运往美国的载有俄罗斯柴油的油轮，最终抵达了巴西。这些船只无一进入美国港口。

俄罗斯共向美国派遣了四艘载有柴油的油轮。据该媒体报道，其中两艘已抵达巴西港口，第三艘正在沿南美洲海岸航行。

第四艘油轮目前位于大西洋上。不过，目前尚无消息表明该船计划驶往美国。

10月初，美国总统唐纳德·特朗普与俄罗斯总统弗拉基米尔·普京就向美国及全球市场供应俄罗斯柴油达成一致。

此后，美国财政部暂时允许进行涉及受制裁的俄罗斯柴油的交易。

特朗普政府表示，这项柴油协议应有助于降低美国的燃油价格。该协议是在美国国会中期选举前夕宣布的。

美国国会中期选举于11月3日举行。选举结果显示，共和党在美国国会参众两院均失去了多数席位。

投票结束后不久，有消息称载有俄罗斯柴油的油轮并未驶往美国港口。目前，四艘油轮中有两艘已抵达巴西，其余油轮的航线仍不明朗。

《海事执行官》（The Maritime Executive）报道了这一消息。

此前，欧盟海军行动部队（EUNAVFOR MED IRINI）在地中海对油轮MV MIDAG进行了检查，该船涉嫌隶属于俄罗斯影子舰队。检查结果显示，该船悬挂的是假旗。 与此同时，欧盟各国外交部长将于11月16日审议针对俄罗斯的新一轮制裁措施，特别是针对那些协助影子舰队运作的公司和买家。

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