11月20日，阿根廷庆祝国家主权日——这是一个纪念该国为争取自主决定自身未来的权利而进行的斗争的节日。 该节日与1845年在巴拉那河畔发生的“沃尔塔-德-奥布利加多战役”有关，当时阿根廷军队试图阻止英法联军舰队的推进。 尽管阿根廷在那场战役中战败，但这种抵抗精神已成为捍卫其独立的象征之一。

国家主权日（西班牙语：Día de la Soberanía Nacional）每年定于11月20日。 这是一个国家纪念日，旨在纪念19世纪中叶阿根廷抵御英国和法国这两个欧洲国家干涉的历史事件。 这段历史的核心是沃尔塔-德-奥布利加多战役，该战役成为争夺河流控制权、贸易权及国家领土完整斗争中的重要篇章。

2026年，这一历史性日期恰逢11月20日星期五。 与此同时，阿根廷官方日历显示，今年的补休日已调整至11月22日。这种区分很重要：历史事件本身始终与11月20日相关，而补休日的具体日期则可能根据节假日调整规则而变化。 国家主权日属于可调整的法定节假日，以便形成长周末。

国家主权的含义

主权是指国家独立管理其领土、制定法律、确定内政和外交政策以及支配自身资源的权利。 通俗来说，就是指一个国家能够自主决定如何发展，不受其他国家强迫干预。正是这一理念构成了阿根廷这一节日的核心。

对阿根廷而言，主权这一主题因其历史背景而尤为重要。在宣布独立后的最初几十年里，该国经历了政治冲突、权力斗争以及与外国的复杂关系。 对河流的控制不仅具有军事意义，还具有经济意义：这决定了谁能够运输货物、与其他国家进行贸易，以及对该地区生活产生影响。 因此，1845年发生在阿根廷的事件不仅被视为一次孤立的军事事件，更被视为更广泛的独立斗争的一部分。

为什么会在沃尔塔-德-奥布利加多爆发战役

要理解这场战役的起因，需要回溯到19世纪中叶南美洲的政治局势。当时，阿根廷还远未成为后来那样稳定的国家。 该国正经历着政治派系和地区之间的内部冲突，而政府则试图维持对领土和贸易路线的控制。

胡安·曼努埃尔·德·罗萨斯在当时的政治中扮演了重要角色——作为布宜诺斯艾利斯省省长，他实际上掌控着阿根廷联邦。 他的政府致力于控制内河航运，特别是巴拉那河和乌拉圭河的航运。这具有根本性的意义，因为这些河流是重要的交通动脉，货物可通过它们运往该国内陆地区。

英国和法国在该地区各有自身的经济和政治利益。两国都希望获得更广泛的贸易和航运准入权，以便通过通往南美洲内陆地区的河流开展活动。 罗萨斯政府设定的限制，以及他对邻国乌拉圭冲突的干预，都令两国感到不满。 1845年，英法联军发起了一次联合海军行动，并对阿根廷联邦的港口实施了封锁。这实际上限制了该国的对外贸易，并加剧了双方的对抗。

1845年11月，英法联合舰队沿巴拉那河逆流而上。随军舰一同前行的还有商船，其任务是为通往该地区内陆开辟航道。 阿根廷当局将此视为对其领土及河道控制权的威胁。因此，他们决定在自然条件能为守军提供至少一定优势的地方，尝试阻截这支舰队。

战役经过及阿根廷人战败的原因

选定的防御地点是沃埃尔塔-德-奥布利加多——位于圣佩德罗市附近、现属布宜诺斯艾利斯省境内的巴拉那河弯道处。 该处河道收窄至约700米，且河道弯道使大型船只的航行变得困难。 阿根廷部队由罗萨斯任命的卢西奥·诺贝托·曼西利亚将军指挥。为了阻断舰队的去路，守军在河面上架设了三条由24艘船只固定的巨型铁链。 岸边还部署了四座共30门火炮的炮台。战术意图很简单：将舰队滞留在狭窄水道中，不让他们畅通无阻地深入内陆。

1845年11月20日，英法舰队逼近阿根廷阵地。他们的优势显而易见：舰队配备了更先进的火炮，射程更远，火力更强。 舰队中还有蒸汽船，这在当时使欧洲人在航行方面占据了显著优势。尽管阿根廷火炮在精度和装填速度上处于劣势，但守军仍开火反击，并给敌军造成了伤亡。 战斗持续了数小时。当阿根廷火炮因弹药耗尽而逐渐沉默时，外国军队登陆并攻击了防御阵地。

战斗中，曼西利亚将军身受重伤，炮兵指挥权由托尔诺上校接管。 最终，英法联军成功破坏并切断了铁链，摧毁了部分防御工事，并继续沿河前进。阿根廷军队失去了阵地，这场战斗以他们的失败告终。 据阿根廷军事历史研究所的数据，守军约有250人阵亡、400人受伤，而盟军舰队的伤亡为26人阵亡、86人受伤。 这些数字表明双方力量悬殊。

尽管最终战败，但这场战役的历史意义并不仅限于谁守住了战场。阿根廷的顽强抵抗阻碍了外国舰队的推进，且其舰船遭受了损坏，需要进行维修。 沃埃尔塔-德-奥布利加多战役后，对抗并未结束：阿根廷部队继续在巴拉那河的其他河段袭击联军舰队。 特别是，1846年6月4日，在安戈斯图拉-德尔-克布拉乔附近爆发了一场战斗，盟军再次遭受了损失。 因此，沃尔塔-德-奥布利加多战役只是这场旷日持久斗争的一部分，而非决定冲突结果的唯一一场战役。

与英国和法国的对抗最终如何收场

军事冲突结束后，双方转入了漫长的外交谈判。阿根廷政府要求解除封锁、归还被扣押的船只，并承认该国自主控制内河航运的权利。 谈判过程十分艰难，因为英国和法国在该地区拥有巨大的军事和政治影响力。 然而，双方最终同意解决冲突。阿根廷成功争取到了被扣押的吉列尔莫·布朗海军上将舰队和马丁·加西亚岛的归还，并使其对内河航道的权利得到承认。

其中一个具有象征意义的时刻是，军舰向阿根廷国旗鸣放了21响礼炮。 这是外交解决的一部分，旨在表明对与欧洲各国缔结和平协议的国家的尊重。 因此，尽管阿根廷在1845年的战役中失利，但随后的斗争和谈判使其得以捍卫重要的政治和贸易权利。 正因如此，在国民记忆中，这一事件所象征的与其说是军事胜利，不如说是抵御外部压力的象征。

何塞·德·圣马丁与此有何关联

沃尔塔-德-奥布利加多战役的历史也与何塞·德·圣马丁息息相关——他是南美洲独立战争的主要人物之一。当时他虽身在欧洲，却始终密切关注着祖国的局势。 在与英国和法国的冲突中，圣马丁支持罗萨斯的立场。对他而言，重要的是阿根廷能够自主决定领土问题，而不屈从于外国的要求。

在遗嘱中，圣马丁甚至指示将他曾在南美独立战争中使用的军刀转交给罗萨斯。他解释说，这是对罗萨斯在外部压力下捍卫共和国荣誉的敬意。 文件中提到“他捍卫共和国荣誉的坚定态度”。这一举动成为这位解放战争英雄支持阿根廷抵抗运动的著名象征之一。

节日的由来及其成为法定节假日的时间

尽管这场战役意义重大，但专门纪念它的日子却是在很久之后才设立的。1974年9月26日，阿根廷国会通过了第20.770号法律，正式将11月20日定为主权日。 该法案将这一日期直接与1845年11月20日发生的沃埃尔塔-德-奥布利加多战役联系起来。 该法律还规定，全国各教育机构应举办相关主题活动。也就是说，从一开始，这不仅是为了纪念这一军事事件，更是为了向后代阐释其意义。

此后，该日期的地位发生了变化。2010年，在庆祝五月革命二百周年之际，国家主权日被纳入国家法定节假日名单。第1584/2010号法令对此予以了确立。 自那时起，11月20日便不再仅仅是一个纪念日，而成为了一个官方节假日，让阿根廷人能够参与庆祝活动并享受休息。法律规定可以调整这一节假日的日期，以便将其与其他工作日结合。

阿根廷如何庆祝这一天

主要庆祝活动传统上在布宜诺斯艾利斯省的圣佩德罗地区举行，那里正是当年战役的发生地。该地设有历史悠久的沃尔塔·德·奥布利加多纪念碑，官方仪式就在纪念碑附近举行。 当地和中央政府的代表、军人、民间组织、学生以及周边城市的居民均可参与这些活动。 在这些活动中，人们缅怀参战将士，讲述国家历史及国家独立的意义。有时，武装部队代表也会参加仪式，并举行献花和爱国活动。

庆祝活动还包括教育和文化项目。学校会开设专题课程，向孩子们讲述这场战役、参战人员以及与欧洲列强发生冲突的原因。为此，学校会运用历史文献、地图、照片、视频及互动教学材料。 阿根廷国家教育平台特别提供了关于奥布利加多战役的教学资料集，以及针对不同年龄段学生的练习题。 这种做法有助于阐明：主权不仅是一个历史教科书中的概念，更是社会自主决定国家未来的权利。

在圣佩德罗当地，庆祝活动往往超出了官方仪式的范畴。当地社区会组织音乐会、民俗表演、集市、展览以及历史遗迹游览活动。 人们可以欣赏到传统的阿根廷舞蹈，聆听民间音乐，了解当地的手工艺和美食。这些活动将这一纪念日转变为整个社区的盛事，而不仅仅是正式纪念过去。

2026年，圣佩德罗地区也计划举办为期数天的纪念战役周年活动。 据当地媒体报道，11月20日将在该历史遗址的纪念碑旁举行正式仪式，而在节庆期间还将举办导览活动、交流聚会、音乐家演出、戏剧和舞蹈表演、集市以及传统文化活动。 也就是说，当地的庆祝活动将历史记忆与该地区的文化生活相结合。

在哪里可以一睹这场历史战役的遗迹

与该节日相关的最重要地点之一，是位于圣佩德罗附近的维埃尔塔-德-奥布利加多历史遗址。 1845年，阿根廷军队正是在那里试图用铁链封锁巴拉那河，阻止外国舰队通过。如今，这里已成为一座纪念地，游客可以在此深入了解战役的经过及其参与者。 那里竖立着一座纪念该战役的纪念碑，各种纪念活动都在其附近举行。对阿根廷人而言，这不仅仅是一个旅游景点，更是抵抗外部干涉的象征。

博物馆、档案馆和教学资料中也保存着对这些事件的记忆。阿根廷国家图书馆出版了关于这场战役的历史资料，而国家教育资源则提供了课堂教学材料。 正因如此，人们不仅从军事史的角度，还从贸易、国际关系以及阿根廷国家认同的形成等角度来研究沃埃尔塔-德-奥布利加多战役的历史。

关于国家主权日的有趣事实

横跨河流的铁链是防御计划的一部分。 阿根廷人从巴拉那河的一岸到另一岸架设了三条巨大的铁链。这些铁链被固定在24艘船上，以阻挡外国船只的通行。 这一细节成为了这场战役中最著名的象征之一。

阿根廷军队的武器装备不如对手。 英法舰队拥有更先进的火炮、更远的射程以及更强大的技术能力。尽管如此，守军仍对敌舰队造成了损伤，并迫使其耗费时间进行维修。

参战的不仅有职业军人。 防御行动中还动员了当地各群体，包括该地区居民、高乔人以及原住民代表。 关于这场战役的历史资料中也提到了女性的参与。因此，人们将这场战役的记忆与更广泛的社会抵抗联系在一起，而不仅仅是军队的行动。

战后，斗争仍在继续。 英法联军舰队虽成功逆流而上进入巴拉那河，但这并不意味着对抗的结束。阿根廷军队仍在河流的其他路段继续抵抗。 1846年6月在安戈斯图拉-德尔-克布拉乔附近发生的一场战斗成为重要事件之一。

圣马丁支持罗萨斯。 当时身在阿根廷境外的何塞·德·圣马丁将军，赞同罗萨斯在与欧洲列强冲突中的立场。 他在遗嘱中甚至将自己的军刀留给了罗萨斯——以此表达对捍卫国家主权的敬意。

这一节日是在战役结束近130年后才设立的。战役本身发生于1845年，但直到1974年，11月20日才被正式定为主权日。该日期于2010年成为全国法定假日。

这一日期为何对今天的阿根廷如此重要

国家主权日提醒阿根廷人民，国家有权自主决策并捍卫自身利益。沃尔塔-德-奥布利加多战役的历史表明，争取独立的斗争并不总是意味着在战场上取得胜利。 有时，持久的抵抗、外交手段以及在军事失败后捍卫自身权利的能力才更为重要。这正是阿根廷人民赋予这一纪念日的重要意义。

与此同时，历史学家们从更广阔的视角审视1845年的事件。当时的阿根廷正经历着内部政治冲突，罗萨斯政府在国内面临着不少反对者。 因此，这场战役不仅是与两个欧洲大国的交锋，更是关于阿根廷国家应何种面貌、由谁来决定其政策这一复杂斗争的一部分。 现代教学材料建议在考量所有这些背景的情况下审视这一事件，而不仅仅将其视为一段关于英勇抵抗的历史。

对许多阿根廷人来说，这个节日还与自由、团结和民族尊严等理念紧密相连。它提醒人们，独立不仅意味着宣布建国，更意味着拥有自主处置本国领土、资源和未来的永久权利。 正因如此，11月20日，全国人民不仅缅怀在战役中牺牲的将士，也纪念历史上各个时期为捍卫阿根廷作为独立国家权利而奋斗的所有人。

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