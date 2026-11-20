20 ноября в Аргентине отмечают День национального суверенитета — праздник, посвящённый борьбе страны за право самостоятельно определять своё будущее. Его связывают с битвой при Вуэльта-де-Облигадо, которая состоялась в 1845 году на реке Парана, когда аргентинские войска пытались остановить продвижение британского и французского флотов. Хотя в том сражении Аргентина потерпела поражение, сопротивление стало одним из символов защиты её независимости.

День национального суверенитета, или по-испански Día de la Soberanía Nacional, ежегодно отмечается 20 ноября. Это государственная памятная дата, посвящённая событиям середины XIX века, когда Аргентина противостояла вмешательству двух европейских держав — Великобритании и Франции. В центре этой истории — сражение при Вуэльта-де-Облигадо, которое стало важным эпизодом борьбы за контроль над реками, торговлей и территориальной целостностью страны.

В 2026 году эта историческая дата приходится на пятницу, 20 ноября. В то же время официальный календарь Аргентины указывает на перенесённый выходной в этом году на 22 ноября. Такое разграничение важно: само историческое событие всегда связано с 20 ноября, а дата нерабочего дня может меняться в соответствии с правилами переноса праздников. День национального суверенитета относится к числу национальных праздничных дней, которые могут переноситься с целью создания длинных выходных.

Что означает национальный суверенитет

Суверенитет — это право государства самостоятельно управлять своей территорией, принимать законы, определять внутреннюю и внешнюю политику и распоряжаться собственными ресурсами. Проще говоря, речь идет о возможности страны самой решать, как ей жить, без принуждения со стороны других государств. Именно эта идея лежит в основе аргентинского праздника.

Для Аргентины тема суверенитета особенно важна в связи с её историей. В первые десятилетия после провозглашения независимости страна переживала политические конфликты, борьбу за власть и сложные отношения с иностранными государствами. Контроль над реками имел не только военное, но и экономическое значение: от него зависело, кто сможет перевозить товары, торговать с другими странами и влиять на жизнь региона. Поэтому события 1845 года в Аргентине вспоминают не просто как отдельный военный эпизод, а как часть более широкой борьбы за независимость.

Почему произошло сражение у Вуэльта-де-Облигадо

Чтобы понять причины сражения, нужно вернуться к политической ситуации в Южной Америке середины XIX века. В то время Аргентина ещё не была таким стабильным государством, каким стала впоследствии. Страна переживала внутренние противоречия между политическими группировками и регионами, а её правительство пыталось сохранить контроль над территорией и торговыми путями.

Важную роль в политике того времени играл Хуан Мануэль де Росас — губернатор провинции Буэнос-Айрес, который фактически руководил Аргентинской конфедерацией. Его правительство стремилось контролировать судоходство по внутренним рекам, в частности по Паране и Уругваю. Это имело принципиальное значение, ведь реки были важными транспортными артериями, по которым товары могли поступать во внутренние районы страны.

Великобритания и Франция имели собственные экономические и политические интересы в регионе. Оба государства хотели получить более широкий доступ к торговле и судоходству по рекам, ведущим к внутренним территориям Южной Америки. Их не устраивали ограничения, установленные правительством Росаса, а также его вмешательство в конфликты в соседнем Уругвае. В 1845 году британские и французские силы начали совместную военно-морскую операцию, сопровождавшуюся блокадой портов Аргентинской конфедерации. Это фактически ограничило её внешнюю торговлю и усилило противостояние.

В ноябре 1845 года объединенная англо-французская эскадра отправилась вверх по реке Парана. Вместе с военными кораблями двигались торговые суда, которые должны были открыть путь во внутренние районы региона. Аргентинские власти восприняли это как угрозу своему контролю над территорией и речными путями. Поэтому было решено попытаться остановить флот в месте, где природные условия давали защитникам хотя бы некоторое преимущество.

Как проходила битва и почему аргентинцы проиграли

Местом для обороны выбрали Вуэльта-де-Облигадо — изгиб реки Парана недалеко от города Сан-Педро, на территории современной провинции Буэнос-Айрес. В этом месте река сужалась примерно до 700 метров, а её изгиб затруднял движение крупных кораблей. Аргентинскими войсками командовал генерал Лусио Норберто Мансилья, назначенный Росасом. Чтобы перекрыть путь флоту, защитники натянули через реку три массивные цепи, закреплённые на 24 лодках. На берегу также были развернуты четыре артиллерийские батареи с 30 пушками. Расчет был прост: задержать корабли в узком месте и не позволить им беспрепятственно пройти вглубь страны.

20 ноября 1845 года британские и французские корабли подошли к аргентинским позициям. Их преимущество было очевидным: флот обладал более современными пушками, большей дальностью стрельбы и более мощным вооружением. Среди кораблей были и паровые суда, которые в то время давали европейцам значительное преимущество в навигации. Аргентинская артиллерия уступала по точности и скорости перезарядки, но защитники всё равно открыли огонь и нанесли противнику потери. Сражение длилось несколько часов. Когда аргентинские орудия начали замолкать из-за нехватки боеприпасов, иностранные войска высадились на берег и атаковали оборонительные позиции.

В ходе боя генерал Мансилья получил тяжёлое ранение, а командование артиллерией перешло к полковнику Торно. В конце концов британским и французским войскам удалось повредить и перерезать цепи, уничтожить часть оборонительных укреплений и продолжить движение по реке. Аргентинские силы потеряли позиции, а само сражение завершилось их поражением. По данным Института военной истории Аргентины, среди защитников было около 250 погибших и 400 раненых, тогда как потери союзного флота составили 26 погибших и 86 раненых. Эти цифры показывают, насколько неравны были силы сторон.

Несмотря на поражение, историческое значение сражения не сводится к тому, кто удержал поле боя. Аргентинское сопротивление затруднило продвижение иностранного флота, а корабли получили повреждения и нуждались в ремонте. После Вуэльта-де-Облигадо противостояние не закончилось: аргентинские силы продолжали атаковать флот на других участках Параны. В частности, 4 июня 1846 года состоялось сражение у Ангостура-дель-Кебрачо, где союзники вновь понесли потери. Таким образом, Вуэльта-де-Облигадо стала частью более длительной борьбы, а не единственным столкновением, определившим исход конфликта.

Чем завершилось противостояние с Великобританией и Францией

После военных столкновений стороны перешли к длительным дипломатическим переговорам. Аргентинское правительство добивалось отмены блокады, возвращения захваченных кораблей и признания права страны самостоятельно контролировать судоходство по внутренним рекам. Переговоры были сложными, ведь Великобритания и Франция обладали значительным военным и политическим влиянием в регионе. Однако в конце концов они согласились на урегулирование конфликта. Аргентина добилась возвращения захваченной эскадры адмирала Гильермо Брауна и острова Мартин-Гарсия, а также признания своих прав на внутренние речные пути.

Одним из символических моментов стало салютирование военными кораблями аргентинскому флагу — 21 пушечный выстрел. Это было частью дипломатического урегулирования и должно было продемонстрировать уважение к государству, с которым европейские страны заключили мирные соглашения. Таким образом, хотя битву 1845 года Аргентина проиграла, дальнейшая борьба и переговоры позволили ей отстоять важные политические и торговые права. Именно поэтому в национальной памяти это событие стало символом не столько военной победы, сколько сопротивления внешнему давлению.

При чём здесь Хосе де Сан-Мартин

История Вуэльта-де-Облигадо связана также с Хосе де Сан-Мартином — одним из главных деятелей освободительных войн в Южной Америке. К тому времени он уже находился в Европе, но внимательно следил за событиями на родине. Сан-Мартин поддержал позицию Росаса во время конфликта с Великобританией и Францией. Для него было важно, чтобы Аргентина могла самостоятельно решать вопросы, касающиеся своей территории, и не подчинялась требованиям иностранных государств.

В своём завещании Сан-Мартин даже распорядился передать Росасу саблю, с которой он сражался в войнах за независимость Южной Америки. Он объяснил это как знак уважения к тому, как Росас защищал честь республики от внешнего давления. В документе говорилось о «твердости, с которой он отстаивал честь Республики». Этот жест стал одним из известных символов поддержки аргентинского сопротивления со стороны героя освободительных войн.

Как появился праздник и когда он стал выходным

Несмотря на важность битвы, отдельный день её чествования появился значительно позже. 26 сентября 1974 года Конгресс Аргентины принял закон № 20.770, которым 20 ноября официально объявили Днём суверенитета. Документ прямо связал эту дату с битвой при Вуэльта-де-Облигадо, состоявшейся 20 ноября 1845 года. Закон также предусматривал, что в учебных заведениях страны должны проводиться тематические мероприятия. То есть с самого начала речь шла не только о памяти о военном событии, но и о разъяснении его значения следующим поколениям.

Впоследствии статус этой даты изменился. В 2010 году, во время празднования двухсотлетия Майской революции, День национального суверенитета включили в список национальных выходных. Это закрепил декрет № 1584/2010. С тех пор 20 ноября стало не просто памятной датой, а официальным праздничным днём, который даёт аргентинцам возможность присоединиться к торжествам и отдохнуть. Законодательство предусматривает перенос этого выходного дня, чтобы его можно было совместить с другими днями недели.

Как в Аргентине отмечают этот день

Главные торжества традиционно проходят в провинции Буэнос-Айрес, в районе Сан-Педро, где и состоялась битва. Там расположен исторический мемориал Вуэльта-де-Облигадо, возле которого проводятся официальные церемонии. К мероприятиям могут присоединяться представители местных и центральных властей, военные, общественные организации, школьники и жители близлежащих городов. Во время таких мероприятий вспоминают участников сражения, рассказывают об истории страны и значении государственной независимости. Иногда в церемониях принимают участие представители вооружённых сил, а также проводятся возложение цветов и патриотические мероприятия.

Отдельная часть празднования — образовательные и культурные мероприятия. В школах проводят тематические уроки, рассказывают детям о битве, её участниках и причинах конфликта с европейскими государствами. Для этого используют исторические документы, карты, фотографии, видео и интерактивные материалы. Национальная образовательная платформа Аргентины, в частности, предлагает учебные подборки о Вуэльта-де-Облигадо, а также задания для учащихся разного возраста. Такой подход помогает объяснить, что суверенитет — это не только понятие из учебника истории, но и право общества самостоятельно определять будущее своей страны.

В самом Сан-Педро празднование часто выходит за рамки официальной церемонии. Местные общины организуют концерты, фольклорные выступления, ярмарки, выставки и экскурсии по историческим местам. Можно увидеть традиционные аргентинские танцы, услышать народную музыку, познакомиться с местными ремеслами и кухней. Такие мероприятия превращают памятную дату в событие для всей общины, а не только в официальное чествование прошлого.

В 2026 году в районе Сан-Педро также запланирована многодневная программа, приуроченная к годовщине битвы. По сообщениям местных изданий, 20 ноября в историческом месте должно состояться официальное мероприятие у мемориала, а в течение праздничных дней — экскурсии, встречи, выступления музыкантов, театральные и танцевальные представления, ярмарки и мероприятия, посвященные традициям. То есть местное празднование сочетает историческую память с культурной жизнью региона.

Где можно увидеть следы исторической битвы

Одно из важнейших мест, связанных с праздником, — историческая местность Вуэльта-де-Облигадо недалеко от Сан-Педро. Именно там в 1845 году аргентинские войска пытались перекрыть реку Парана цепями и не пропустить иностранный флот. Сегодня это место стало мемориальным пространством, где посетители могут узнать больше о ходе сражения и его участниках. Там установлен памятник битве, у которого проводятся торжественные мероприятия. Для аргентинцев это не просто туристическая достопримечательность, а символ сопротивления внешнему вмешательству.

Память о событиях сохраняется также в музеях, архивах и учебных материалах. Национальная библиотека Аргентины публикует исторические справки о сражении, а государственные образовательные ресурсы предлагают материалы для уроков. Благодаря этому историю Вуэльта-де-Облигадо изучают не только в контексте военной истории, но и через призму торговли, международных отношений и формирования аргентинской государственности.

Интересные факты о Дне национального суверенитета

Цепи через реку были частью оборонительного плана. Аргентинцы натянули три массивные цепи от одного берега Параны до другого. Их закрепили на 24 лодках, чтобы препятствовать проходу иностранных кораблей. Эта деталь стала одним из самых известных символов битвы.

Аргентинские силы уступали противнику в вооружении. Британские и французские корабли обладали более современной артиллерией, большей дальностью стрельбы и более мощными техническими возможностями. Несмотря на это, защитники нанесли флоту повреждения и заставили его потратить время на ремонт.

В бою участвовали не только кадровые военные. В обороне были задействованы различные группы местного населения, в частности жители региона, гаучо и представители коренных общин. В исторических материалах о сражении также упоминается участие женщин. Поэтому его память связывают с более широким сопротивлением общества, а не только с действиями армии.

После сражения борьба продолжилась. Англо-французский флот смог пройти вверх по Парана, но это не означало завершения противостояния. Аргентинские силы продолжали оказывать сопротивление на других участках реки. Одним из важных эпизодов стал бой у Ангостура-дель-Кебрачо в июне 1846 года.

Сан-Мартин поддержал Росаса. Генерал Хосе де Сан-Мартин, находившийся за пределами Аргентины, одобрил его позицию в конфликте с европейскими государствами. В завещании он даже оставил Росасу свою саблю — в знак уважения к защите суверенитета страны.

Праздник появился почти через 130 лет после битвы. Само сражение произошло в 1845 году, а официально 20 ноября объявили Днём суверенитета только в 1974-м. Национальным выходным эта дата стала в 2010 году.

Почему эта дата важна для Аргентины сегодня

День национального суверенитета напоминает аргентинцам о праве страны самостоятельно принимать решения и защищать собственные интересы. История Вуэльта-де-Облигадо показывает, что борьба за независимость не всегда означает победу на поле боя. Иногда важную роль играют длительное сопротивление, дипломатия и способность отстоять свои права после военного поражения. Именно такой смысл аргентинцы вкладывают в эту памятную дату.

В то же время историки рассматривают события 1845 года в более широком контексте. Аргентина того времени переживала внутренний политический конфликт, а у правительства Росаса было немало противников внутри страны. Поэтому сражение было не только столкновением с двумя европейскими государствами, но и частью сложной борьбы за то, каким должно быть аргентинское государство и кто будет определять его политику. Современные учебные материалы предлагают рассматривать это событие с учётом всех этих обстоятельств, а не только как историю о героическом сопротивлении.

Для многих аргентинцев этот праздник также связан с понятиями свободы, единства и национального достоинства. Он напоминает, что независимость — это не только провозглашение государства, но и постоянное право самостоятельно распоряжаться своей территорией, ресурсами и будущим. Именно поэтому 20 ноября в стране вспоминают не только погибших в битве, но и всех, кто в разные периоды истории защищал право Аргентины быть самостоятельным государством.

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