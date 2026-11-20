Tankowce z rosyjskim olejem napędowym, wysłane do USA w ramach tzw. porozumienia w sprawie oleju napędowego, ostatecznie dotarły do Brazylii. Żaden ze statków nie zawinął do amerykańskich portów.

W sumie Rosja wysłała do USA cztery tankowce z olejem napędowym. Według danych publikacji dwa statki dotarły już do brazylijskich portów, a trzeci płynie wzdłuż wybrzeża Ameryki Południowej.

Czwarty tankowiec znajduje się na Oceanie Atlantyckim. Nie ma jednak informacji o tym, że zamierza on płynąć do USA.

Na początku października prezydent USA Donald Trump i prezydent Rosji Władimir Putin uzgodnili dostawy rosyjskiego oleju napędowego na rynek amerykański i światowy.

Następnie Departament Skarbu USA tymczasowo zezwolił na transakcje dotyczące rosyjskiego oleju napędowego objętego sankcjami.

W administracji Trumpa oświadczono, że porozumienie w sprawie oleju napędowego ma pomóc obniżyć ceny paliwa w Stanach Zjednoczonych. O porozumieniu ogłoszono w przeddzień wyborów uzupełniających do Kongresu USA.

Wybory uzupełniające do Kongresu odbyły się 3 listopada. W ich wyniku republikanie stracili większość w obu izbach amerykańskiego parlamentu.

Wkrótce po głosowaniu okazało się, że tankowce z rosyjskim olejem napędowym nie zmierzają do amerykańskich portów. Obecnie dwa z czterech statków znalazły się już w Brazylii, a los pozostałych tankowców pozostaje niepewny.

Informację tę podaje magazyn The Maritime Executive.

Wcześniej siły operacji morskiej Unii Europejskiej EUNAVFOR MED IRINI przeprowadziły kontrolę tankowca MV MIDAG na Morzu Śródziemnym, który jest podejrzany o przynależność do rosyjskiej floty cieniowej. Kontrola wykazała, że statek pływał pod fałszywą banderą. Tymczasem już 16 listopada ministrowie spraw zagranicznych państw UE mają rozpatrzyć nowe sankcje wobec Rosji, w szczególności wobec firm i nabywców, którzy wspierają działalność floty cieniowej.

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