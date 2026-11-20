Танкеры с российским дизельным топливом, отправленные в США в рамках так называемого дизельного соглашения, в конечном итоге прибыли в Бразилию. Ни одно из судов так и не зашло в американские порты.

Всего Россия отправила в США четыре танкера с дизельным топливом. По данным издания, два судна уже прибыли в бразильские порты, третье движется вдоль побережья Южной Америки.

Четвертый танкер находится в Атлантическом океане. При этом информации о его намерении следовать в США нет.

В начале октября президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин договорились о поставках российского дизельного топлива на американский и мировой рынки.

После этого Министерство финансов США временно разрешило проводить операции с российским дизельным топливом, на которое наложены санкции.

В администрации Трампа заявляли, что дизельное соглашение должно помочь снизить цены на топливо в Соединенных Штатах. О договоренностях объявили накануне промежуточных выборов в Конгресс США.

Промежуточные выборы в Конгресс состоялись 3 ноября. По их итогам республиканцы утратили большинство в обеих палатах американского парламента.

Вскоре после голосования стало известно, что танкеры с российским дизельным топливом не направляются в американские порты. В настоящее время два из четырёх судов уже находятся в Бразилии, а судьба маршрутов остальных танкеров остаётся неопределённой.

Об этом сообщает издание The Maritime Executive.

Ранее Силы военно-морской операции Евросоюза EUNAVFOR MED IRINI досмотрели в Средиземном море танкер MV MIDAG, который подозревают в принадлежности к российскому теневому флоту. Проверка показала, что судно шло под фальшивым флагом. Между тем уже 16 ноября министры иностранных дел стран ЕС должны рассмотреть новые санкции против России, в частности против компаний и покупателей, которые помогают работать теневому флоту.

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