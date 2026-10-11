也门政府军继续在该国西海岸和马里卜省对胡塞武装发动攻势。军方称，其在24小时内实施了超过2750次精确打击行动。据Asharq Al-Awsat报道。

据该媒体报道，在“也门黎明”行动的第六天，对胡塞武装阵地和军事设施的打击加强。政府军部队试图清除战略性曼德海峡附近的抵抗据点。据军方消息，南部巨人旅击退了胡塞武装在祖巴卜机场以北发动的一次袭击。支持也门合法政权联盟的空军据其数据也打击了胡塞武装向该地区调遣的增援力量。

关于损失和被打击目标的声明

武装部队发言人马吉德·努扎伊利上校表示，这些行动针对多个战线上的防御工事、防御和观察哨所、炮兵阵地、武器弹药库、后勤设施及增援力量。他说，军方初步评估显示，超过1400名胡塞武装人员丧失战斗力，逾250件装备被摧毁或损坏。

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联盟另行表示，已摧毁胡塞武装控制地区内的136个军事目标。其发言人图尔基·马利基少将称，该行动旨在瓦解该组织的弹道导弹网络，联盟空军将继续支持也门部队。

马里卜省的战斗

据也门武装部队媒体中心消息，在萨那以东的马里卜，政府军和人民抵抗力量分队在战线南部地区展开进攻行动。该中心称，他们在突破防御工事并清除雷区后占领了数个阵地。该中心还报告称，有人使用有人驾驶飞机、无人机、火炮和火箭发射器，对胡塞武装阵地、指挥所、武器库和无人机发射地点实施打击。

据该中心消息，数十名胡塞武装人员在战斗中死亡或受伤。该中心还确认，政府军和人民抵抗力量的22名军人死亡，另有数人受伤。

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