Jemeńskie siły rządowe kontynuowały ofensywę przeciwko Huti na zachodnim wybrzeżu kraju oraz w prowincji Marib. Wojskowi oświadczyli, że w ciągu 24 godzin przeprowadzili ponad 2750 operacji precyzyjnego rażenia. Poinformował o tym Asharq Al-Awsat.

Według publikacji, szóstego dnia operacji „Świt Jemenu” nasiliły się uderzenia na pozycje i obiekty wojskowe Huti. Jednostki sił rządowych próbowały zlikwidować ogniska oporu w pobliżu strategicznej cieśniny Bab al-Mandab. Południowe Brygady Gigantów, według informacji wojskowych, odparły atak Huti na północ od lotniska Dhubab. Lotnictwo Koalicji na rzecz wsparcia prawowitej władzy w Jemenie, według jej danych, również uderzało w posiłki, które Huti przerzucali do tego rejonu.

Oświadczenia o stratach i rażonych celach

Rzecznik sił zbrojnych pułkownik Madżed an-Nuzajli oświadczył, że operacje były wymierzone w umocnienia, punkty obronne i obserwacyjne, stanowiska artyleryjskie, składy broni i amunicji, obiekty logistyczne oraz posiłki na kilku frontach. Według niego wstępna ocena wojska wskazuje, że ponad 1400 bojowników Huti zostało wyłączonych z walki, a ponad 250 jednostek sprzętu zniszczono lub uszkodzono.

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Osobno koalicja oświadczyła, że zniszczyła 136 celów wojskowych na terytoriach kontrolowanych przez Huti. Jej rzecznik, generał major Turki al-Maliki, powiedział, że operacja ma na celu zdemontowanie sieci rakiet balistycznych ugrupowania, a lotnictwo koalicji będzie nadal wspierać jemeńskie jednostki.

Walki w prowincji Marib

W Maribie, na wschód od Sany, wojska rządowe i oddziały Ludowego Oporu, według Jemeńskiego Centrum Medialnego Sił Zbrojnych, prowadziły działania ofensywne na południowych odcinkach frontu. Jak twierdzi centrum, zajęły one kilka pozycji po przełamaniu umocnień i oczyszczeniu pól minowych. Centrum poinformowało również o uderzeniach lotnictwa załogowego i bezzałogowego, artylerii oraz wyrzutni rakietowych na pozycje Huti, stanowiska dowodzenia, składy uzbrojenia i miejsca startu dronów.

Według tego centrum w walkach zginęły lub zostały ranne dziesiątki bojowników Huti. Potwierdziło ono również śmierć 22 żołnierzy sił rządowych i Ludowego Oporu, a kilka kolejnych osób zostało rannych.

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