Йеменские правительственные силы продолжили наступление против хуситов на западном побережье страны и в провинции Мариб. Военные заявили, что за 24 часа провели более 2750 операций высокоточного поражения. Об этом сообщает Asharq Al-Awsat.

По данным издания, на шестой день операции «Рассвет Йемена» усилились удары по позициям и военным объектам хуситов. Подразделения правительственных сил пытались ликвидировать очаги сопротивления возле стратегического Баб-эль-Мандебского пролива. Южные бригады гигантов, по сообщению военных, отбили атаку хуситов к северу от аэропорта Дхубаб. Авиация Коалиции в поддержку законной власти в Йемене, по ее данным, также наносила удары по подкреплениям, которые хуситы перебрасывали в этот район.

Заявления о потерях и пораженных целях

Представитель вооруженных сил полковник Маджед ан-Нузайли заявил, что операции были направлены против укреплений, оборонительных и наблюдательных пунктов, артиллерийских позиций, складов оружия и боеприпасов, логистических объектов и подкреплений на нескольких фронтах. По его словам, предварительная оценка военных свидетельствует, что более 1400 бойцов хуситов были выведены из строя, а более 250 единиц техники уничтожены или повреждены.

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Отдельно коалиция заявила об уничтожении 136 военных целей на территориях, контролируемых хуситами. Ее представитель генерал-майор Турки аль-Малики сказал, что операция направлена на демонтаж сети баллистических ракет группировки, а авиация коалиции продолжит поддерживать йеменские подразделения.

Бои в провинции Мариб

В Марибе, к востоку от Саны, правительственные войска и отряды Народного сопротивления, по данным Йеменского медиацентра вооруженных сил, вели наступательные действия на южных участках фронта. Как утверждает центр, они заняли несколько позиций после прорыва укреплений и разминирования минных полей. Центр также сообщил об ударах пилотируемой и беспилотной авиации, артиллерии и ракетных установок по позициям, командным пунктам, складам вооружения и местам запуска дронов хуситов.

По сообщению этого центра, в боях погибли или получили ранения десятки бойцов хуситов. Он также подтвердил гибель 22 военнослужащих правительственных сил и Народного сопротивления, еще несколько человек получили ранения.

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