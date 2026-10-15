欧盟敦促胡塞武装解除对塔伊兹的围困——The National

欧盟敦促胡塞武装解除对也门西南部塔伊兹的围困，并允许食品、水、药品和燃料进入该市。欧盟还强调，有必要保护平民和民用基础设施，并确保人道主义组织能够不受阻碍地开展工作，The National报道。

人道主义灾难警告

塔伊兹是也门第三大城市，目前由政府军控制，但胡塞武装自2015年以来一直围困该市。近几周，胡塞武装与政府军之间的战斗加剧，叛军加强了对该地区的包围。

也门外交部长阿夫拉赫·祖巴致信联合国高级官员和人道主义机构，称塔伊兹省的状况急剧恶化。她表示，对该市及附近村庄不断加剧的围困，可能给超过400万人带来人道主义灾难，其中包括塔伊兹居民以及阿尔-沙马亚泰因、阿尔-马瓦西特和贾巴勒-哈巴希地区的流离失所家庭。

也门政府呼吁联合国向胡塞武装施加直接压力，要求其立即解除封锁，开放供平民通行和货物运输的所有路线，并确保食品、燃料和饮用水的稳定供应。政府还呼吁加强对违规行为的监测和记录，以保存证据并追究责任人的责任。

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食品短缺和医院压力

联合国世界粮食计划署表示，塔伊兹的小麦粉库存几乎耗尽。该市至少有60万人依赖人道主义援助，其中包括超过20万名儿童。世界粮食计划署称，如果准入限制持续，现有库存可能很快耗尽。

红十字国际委员会表示，马里卜、塔伊兹和红海沿岸前线附近的医院正在接收数量空前的武器伤者。一些医疗机构在一周内接收了超过700名伤者。

红十字国际委员会卫生协调员费拉斯·阿布萨姆拉指出，创伤救治人员正承受巨大压力。他表示，也门仍在运作的医疗中心中，只有一小部分能够提供综合创伤救治，而医院正面临手术物资、麻醉剂、氧气和药品短缺。

联合国国际移民组织报告称，自近几周战斗开始以来，已有超过20万人离开家园。

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