UE wezwała Huti do zniesienia oblężenia Taiz — The National

Unia Europejska wezwała Huti do zniesienia oblężenia Taiz w południowo-zachodnim Jemenie i wpuszczenia do miasta żywności, wody, leków oraz paliwa. UE podkreśliła również potrzebę ochrony ludności cywilnej i infrastruktury cywilnej, a także niezakłóconej pracy organizacji humanitarnych, poinformował The National.

Ostrzeżenie przed katastrofą humanitarną

Taiz, trzecie co do wielkości miasto Jemenu, jest kontrolowane przez siły rządowe, jednak Huti utrzymują je w oblężeniu od 2015 roku. W ostatnich tygodniach walki między Huti a wojskami rządowymi nasiliły się, a rebelianci zacieśnili okrążenie obszaru.

Minister spraw zagranicznych Jemenu Afrah al-Zuba zwróciła się w liście do wysokich rangą przedstawicieli ONZ i struktur humanitarnych w sprawie gwałtownego pogorszenia warunków w prowincji Taiz. Według niej zaostrzenie oblężenia miasta i pobliskich wiosek może doprowadzić do katastrofy humanitarnej dla ponad 4 milionów osób, w tym mieszkańców Taiz oraz przesiedlonych rodzin w dystryktach Al-Shamayatayn, Al-Mawaset i Jabal Habashi.

Rząd Jemenu wezwał ONZ do wywierania bezpośredniej presji na Huti, aby natychmiast znieśli blokadę, otworzyli wszystkie trasy dla ludności cywilnej i dostaw towarów oraz zapewnili stałe dostawy żywności, paliwa i wody pitnej. Rząd zaapelował także o wzmocnienie monitorowania i dokumentowania naruszeń w celu zachowania dowodów i pociągnięcia winnych do odpowiedzialności.

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Niedobory żywności i obciążenie szpitali

Światowy Program Żywnościowy ONZ poinformował, że zapasy mąki pszennej w Taiz są niemal wyczerpane. Od pomocy humanitarnej w mieście zależy co najmniej 600 tysięcy osób, w tym ponad 200 tysięcy dzieci. Według WFP dostępne zapasy mogą szybko się wyczerpać, jeśli ograniczenia dostępu zostaną utrzymane.

Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża oświadczył, że szpitale w pobliżu linii frontu w Maribie, Taiz i na wybrzeżu Morza Czerwonego przyjmują bezprecedensową liczbę osób rannych od broni. Niektóre placówki medyczne przyjęły ponad 700 poszkodowanych w ciągu jednego tygodnia.

Koordynator ds. zdrowia MKCK Feras Abusamra zaznaczył, że pracownicy opieki urazowej pracują pod ogromną presją. Według niego jedynie niewielka część działających nadal ośrodków medycznych w Jemenie jest w stanie zapewnić kompleksową opiekę urazową, a szpitale zmagają się z niedoborami materiałów chirurgicznych, środków do znieczulenia, tlenu i leków.

Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji ONZ poinformowała, że od początku walk w ostatnich tygodniach swoje domy opuściło ponad 200 tysięcy osób.

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