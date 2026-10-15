ЕС призвал хуситов снять осаду Таиза — The National

Европейский Союз призвал хуситов снять осаду Таиза на юго-западе Йемена и пропустить в город продовольствие, воду, лекарства и топливо. ЕС также подчеркнул необходимость защиты гражданского населения и гражданской инфраструктуры, а также беспрепятственной работы гуманитарных организаций, сообщает The National.

Предупреждение о гуманитарной катастрофе

Таиз, третий по величине город Йемена, контролируется правительственными силами, однако хуситы держат его в осаде с 2015 года. В последние недели бои между хуситами и правительственными войсками усилились, а повстанцы ужесточили окружение района.

Министр иностранных дел Йемена Афрах аль-Зуба направила высокопоставленным чиновникам ООН и гуманитарным структурам письмо о резком ухудшении условий в провинции Таиз. По ее словам, усиление осады города и близлежащих деревень может вызвать гуманитарную катастрофу для более чем 4 миллионов человек, включая жителей Таиза и перемещенные семьи в районах Аль-Шамаятайн, Аль-Мавасит и Джабаль-Хабаши.

Правительство Йемена призвало ООН оказать прямое давление на хуситов, чтобы те немедленно сняли блокаду, открыли все маршруты для гражданских лиц и поставок товаров, а также обеспечили стабильное поступление продовольствия, топлива и питьевой воды. Правительство также призвало усилить мониторинг и документирование нарушений для сохранения доказательств и привлечения виновных к ответственности.

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Дефицит продовольствия и нагрузка на больницы

Всемирная продовольственная программа ООН сообщила, что запасы пшеничной муки в Таизе почти исчерпаны. От гуманитарной помощи в городе зависят не менее 600 тысяч человек, среди которых более 200 тысяч детей. По данным ВПП, имеющиеся запасы могут быстро закончиться, если ограничения доступа сохранятся.

Международный комитет Красного Креста заявил, что больницы вблизи линий фронта в Марибе, Таизе и на побережье Красного моря принимают беспрецедентное число раненых от оружия. Некоторые медицинские учреждения приняли более 700 пострадавших за одну неделю.

Координатор МККК по вопросам здравоохранения Ферас Абусамра отметил, что сотрудники травматологической помощи работают под огромным давлением. По его словам, лишь небольшая часть медицинских центров Йемена, продолжающих работу, способна оказывать комплексную травматологическую помощь, а больницы сталкиваются с нехваткой хирургических материалов, анестезии, кислорода и лекарств.

Международная организация по миграции ООН сообщила, что с начала боевых действий в последние недели свои дома покинули более 200 тысяч человек.

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